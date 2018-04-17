Археологи нашли клад эпохи датского короля Харальда Синезубого

Копірайт зображення AFP Image caption Специалисты полагают, что клад был закопан в конце 980-х годов, когда Харальд Синезубый бежал в Померанию

На острове Рюген (Германия) в Балтийском море археологи обнаружили серебрянные монеты и драгоценности, вероятно, времен правления датского короля Харальда I Синезубого, который жил в Х веке нашей эры.

Первыми сокровища нашли археологи-любители. Рене Шон и его 13-летний помощник Лука Малашниченко с помощью металлоискателя исследовали поле на севере острова Рюген и внезапно обнаружили фрагменты серебра.

Раскопками занялись профессионалы. Они обнаружили в указанном кладоискателями месте около 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора, спрятанные больше тысячи лет назад.

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"Это крупнейший клад с монетами Харальда Синезубого, найденный на юге Балтики, а потому имеет огромное значение", - рассказал один из руководителей раскопок Михаэль Ширрен.

Самые новые монеты, найденные во время раскопок, датируются 983 годом. Это может свидетельствовать о том, что сокровища были зарыты в конце 980-х годов, когда Харальду пришлось бежать в Померанию.

Король-воин

Копірайт зображення AFP Image caption Рене Шон и его 13-летний помощник Лука Малашниченко с помощью металлоискателя исследовали поле на севере острова Рюген и внезапно обнаружили фрагменты серебра

Харальд Гормссон Синезубый (получил прозвище из-за тёмного цвета передних зубов) был одним из лидеров датских и норвежских викингов в X в.

В его правление Дания в 965 году официально приняла христианство.

В 980-х годах он проиграл большую морскую битву против сил своего сына Свена Вилобородого и вынужден был отступить в Померанию на территории северной Германии.

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