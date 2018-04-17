Восемь человек погибли в ДТП в Кривом Роге
- 17 апреля 2018
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По меньшей мере восемь человек погибли и 18 пострадали в результате ДТП в Кривом Роге.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Четыре человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
#Кривийріг ОНОВЛЕНО: Поліція встановила особи 6 загиблих під час ДТП у Кривому Розі людей. За останньою інформацією,...Posted by Національна поліція - Дніпропетровська область on Monday, 16 April 2018
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Столкновение произошло на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО. Столкнулись пассажирский автобус "Икарус", маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и легковой автомобиль Mazda 6.
Об этом в сети Facebook написал руководитель телекомпании Владимир Юрьев.
Кривой Рог. Утром в Металлургическом районе столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, который перевозил работников...Posted by Vladimir Yuriev on Monday, 16 April 2018
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По факту аварии возбуждено уголовное дело.