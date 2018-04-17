Восемь человек погибли в ДТП в Кривом Роге

Копірайт зображення Національна поліція

По меньшей мере восемь человек погибли и 18 пострадали в результате ДТП в Кривом Роге.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Четыре человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО. Столкнулись пассажирский автобус "Икарус", маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и легковой автомобиль Mazda 6.

Об этом в сети Facebook написал руководитель телекомпании Владимир Юрьев.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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