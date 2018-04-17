Умерла актриса, которую похитила Северная Корея
В возрасте 91 года умерла южнокорейская актриса Чхве Ын Хи, которую несколько десятилетий назад похитили и заставили сниматься в фильмах для КНДР.
Чхве Ын Хи была ведущей актрисой в Южной Корее в 1970-х годах, когда ее приказал похитить сын лидера КНДР Ким Ир Сена - Ким Чен Ир.
А через несколько месяцев похитили ее бывшего мужа - южнокорейского режиссера Син Сан Ока.
КНДР всегда отрицала похищение пары, отмечая, что актриса и ее муж сами искали убежища.
Чхве Ын Хи умерла в понедельник в больнице. По словам ее сына, актриса должна была пройти диализ почек.
Киноман из КНДР
Чхве Ын Хи родилась в 1926 году. Карьеру в кинематографе она начала в 1947 году.
Вместе с мужем, режиссером Син Сан Оком, они стали в Южной Корее кинозвездами.
В конце 1970-х пара рассталась, а карьера Чхве Ын Хи пошла на спад.
В это время она познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом из Гонконга.
В книге "Режиссура Ким Чен Ира" Пола Фишера рассказывается, что актрису убедили сняться в нескольких фильмах в этом городе, которым тогда руководила британская администрация.
По прибытии в Гонконг ее схватила и усыпила группа мужчин.
Через 8 дней она оказалась на роскошной вилле в столице КНДР Пхеньяне, которую тщательно охраняли.
Бывший муж актрисы Син Сан Ок отправился на ее поиски в Гонконг. Его тоже похитили.
Сын лидера КНДР Ким Чен Ир, который позже, в 1994 году унаследовал страну от отца, был большим киноманом и фаном Голливуда.
Он надеялся, что участие южнокорейских кинозвезд сделает киноиндустрию КНДР более конкурентоспособной в мире.
Паре удалось втереться в доверие к будущему проводнику КНДР.
Только после 8 лет пребывания в неволе, в 1986 году, паре удалось скрыться. Во время пребывания в Вене они попросили убежища в посольстве США и через несколько лет вернулись в Южную Корею.
История звездной пары вызвала интерес во всем мире. В 2016 году состоялась премьера фильма "Влюбленные и деспот", посвященного судьбе Чхве Ын Хи и Син Сан Ока.
"Она ушла, но ее никогда не забудут"
Смерть Чхве Ын Хи расстроила многих жителей Южной Кореи.
"Я пошла посмотреть ее фильм, когда была в старшей школе. Взглянув на нее, я решила стать актрисой", - вспоминает 82-летняя актриса Ум Айн Ран.
Свое увлечение актрисой выражают пользователи корейских соцсетей.
"Мы говорим, что нет жизни без истории, но ее жизнь была такой драматичной. Я буду помнить вашу элегантность", - написал один из пользователей крупнейшего южнокорейского сайта Naver.
Чхве Ын Хи похоронят в Сеуле в четверг.