Умерла актриса, которую похитила Северная Корея

Копірайт зображення AFP Image caption Чхве Ын Хи была одной из самых популярных актрис в Южной Корее в 1970-х годах

В возрасте 91 года умерла южнокорейская актриса Чхве Ын Хи, которую несколько десятилетий назад похитили и заставили сниматься в фильмах для КНДР.

Чхве Ын Хи была ведущей актрисой в Южной Корее в 1970-х годах, когда ее приказал похитить сын лидера КНДР Ким Ир Сена - Ким Чен Ир.

А через несколько месяцев похитили ее бывшего мужа - южнокорейского режиссера Син Сан Ока.

КНДР всегда отрицала похищение пары, отмечая, что актриса и ее муж сами искали убежища.

Чхве Ын Хи умерла в понедельник в больнице. По словам ее сына, актриса должна была пройти диализ почек.

Киноман из КНДР

Чхве Ын Хи родилась в 1926 году. Карьеру в кинематографе она начала в 1947 году.

Вместе с мужем, режиссером Син Сан Оком, они стали в Южной Корее кинозвездами.

Копірайт зображення BBC / Hellflower films / Shin Films Foundation Image caption Чхве Ын Хи и ее муж Син Сан Ок были кинозвездами в Южной Корее, когда их решил похитить Ким Чен Ир

В конце 1970-х пара рассталась, а карьера Чхве Ын Хи пошла на спад.

В это время она познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом из Гонконга.

В книге "Режиссура Ким Чен Ира" Пола Фишера рассказывается, что актрису убедили сняться в нескольких фильмах в этом городе, которым тогда руководила британская администрация.

По прибытии в Гонконг ее схватила и усыпила группа мужчин.

Через 8 дней она оказалась на роскошной вилле в столице КНДР Пхеньяне, которую тщательно охраняли.

Бывший муж актрисы Син Сан Ок отправился на ее поиски в Гонконг. Его тоже похитили.

Копірайт зображення BBC / Hellflower films / Shin Films Foundation Image caption Чхве Ын Хи и ее бывший муж Син Сан Ок с молодым Ким Чен Иром, (в центре), который мечтал о мощном кинематографе КНДР. 1980-е годы

Сын лидера КНДР Ким Чен Ир, который позже, в 1994 году унаследовал страну от отца, был большим киноманом и фаном Голливуда.

Он надеялся, что участие южнокорейских кинозвезд сделает киноиндустрию КНДР более конкурентоспособной в мире.

Паре удалось втереться в доверие к будущему проводнику КНДР.

Только после 8 лет пребывания в неволе, в 1986 году, паре удалось скрыться. Во время пребывания в Вене они попросили убежища в посольстве США и через несколько лет вернулись в Южную Корею.

История звездной пары вызвала интерес во всем мире. В 2016 году состоялась премьера фильма "Влюбленные и деспот", посвященного судьбе Чхве Ын Хи и Син Сан Ока.

"Она ушла, но ее никогда не забудут"

Смерть Чхве Ын Хи расстроила многих жителей Южной Кореи.

"Я пошла посмотреть ее фильм, когда была в старшей школе. Взглянув на нее, я решила стать актрисой", - вспоминает 82-летняя актриса Ум Айн Ран.

Свое увлечение актрисой выражают пользователи корейских соцсетей.

"Мы говорим, что нет жизни без истории, но ее жизнь была такой драматичной. Я буду помнить вашу элегантность", - написал один из пользователей крупнейшего южнокорейского сайта Naver.

Чхве Ын Хи похоронят в Сеуле в четверг.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram