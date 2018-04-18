Рейтинг армий мира: сравнение США, России и Украины

  • 18 апреля 2018
Військовий парад в країні Копірайт зображення Getty Images

Украина занимает 29 место в рейтинге армий мира, который подготовила международная компания Global Firepower.

Всего в этом году в списке Global Firepower - 136 стран.

Первое место заняла армия США, на втором - Россия, на третьем - Китай.

Лучшие армии мира

Рейтинг Global Firepower

  • 1. США (Оборонный бюджет: $647 млрд)

  • 2. Россия ($47 млрд)

  • 3. Китай ($151 млрд)

  • 4. Индия ($47 млрд)

  • 5. Франция ($40 млрд)

  • 6. Великобритания ($50 млрд)

Global Firepower
Getty Images

Global Firepower учитывает 55 разных показателей каждой страны.

Формула позволяет меньшим, но более технологически развитым странам конкурировать с большими, однако менее развитыми.

Рейтинг зависит не только от общего количества оружия, но и от разнообразия вооружений.

Дополнительные бонусы имеют ядерные страны и представители НАТО.

Также на рейтинг влияет географическое положение, природные ресурсы и развитие промышленности.

Текущее политическое или военное руководство стран не учитывается, поскольку эти данные могут быть субъективными и не обязательно влияют на боевые результаты.

Украина

Копірайт зображення ANATOLII STEPANOV / Getty Images

Украина в рейтинге заняла 29 место.

За год позиция Украины улучшилась на один пункт.

Украина

в рейтинге лучших армий мира

29

место из 136

$4,88

оборонный бюджет (млрд)

  • Количество военных (в т.ч. 1 млн резервистов): 1,182 млн

  • Общее количество авиации: 240

  • Военно-морские силы (корабли): 25

  • Боевая мощь (кол-во танков, бронированных машин, артиллерии, ракетных установок): 17678

Источник: Global Firepower
Getty Images

Общая численность населения, согласно рейтингу - 44 033 874 человек.

Годовой оборонный бюджет - 4,88 млрд долларов США.

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