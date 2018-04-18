Рейтинг армий мира: сравнение США, России и Украины

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Украина занимает 29 место в рейтинге армий мира, который подготовила международная компания Global Firepower.

Всего в этом году в списке Global Firepower - 136 стран.

Первое место заняла армия США, на втором - Россия, на третьем - Китай.

Лучшие армии мира Рейтинг Global Firepower 1. США (Оборонный бюджет: $647 млрд)

2. Россия ($47 млрд)

3. Китай ($151 млрд)

4. Индия ($47 млрд)

5. Франция ($40 млрд)

6. Великобритания ($50 млрд) Getty Images

Global Firepower учитывает 55 разных показателей каждой страны.

Формула позволяет меньшим, но более технологически развитым странам конкурировать с большими, однако менее развитыми.

Рейтинг зависит не только от общего количества оружия, но и от разнообразия вооружений.

Дополнительные бонусы имеют ядерные страны и представители НАТО.

Также на рейтинг влияет географическое положение, природные ресурсы и развитие промышленности.

Текущее политическое или военное руководство стран не учитывается, поскольку эти данные могут быть субъективными и не обязательно влияют на боевые результаты.

Украина

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Украина в рейтинге заняла 29 место.

За год позиция Украины улучшилась на один пункт.

Украина в рейтинге лучших армий мира 29 место из 136 $4,88 оборонный бюджет (млрд) Количество военных (в т.ч. 1 млн резервистов): 1,182 млн

Общее количество авиации: 240

Военно-морские силы (корабли): 25

Боевая мощь (кол-во танков, бронированных машин, артиллерии, ракетных установок): 17678 Getty Images

Общая численность населения, согласно рейтингу - 44 033 874 человек.

Годовой оборонный бюджет - 4,88 млрд долларов США.

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