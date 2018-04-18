Рейтинг армий мира: сравнение США, России и Украины
Украина занимает 29 место в рейтинге армий мира, который подготовила международная компания Global Firepower.
Всего в этом году в списке Global Firepower - 136 стран.
- Кто будет командовать украинскими войсками?
- Королевская пехота и танковый кулак: как меняют символы армии Украины
Первое место заняла армия США, на втором - Россия, на третьем - Китай.
Global Firepower учитывает 55 разных показателей каждой страны.
Формула позволяет меньшим, но более технологически развитым странам конкурировать с большими, однако менее развитыми.
Рейтинг зависит не только от общего количества оружия, но и от разнообразия вооружений.
Дополнительные бонусы имеют ядерные страны и представители НАТО.
Также на рейтинг влияет географическое положение, природные ресурсы и развитие промышленности.
Текущее политическое или военное руководство стран не учитывается, поскольку эти данные могут быть субъективными и не обязательно влияют на боевые результаты.
Украина
Украина в рейтинге заняла 29 место.
За год позиция Украины улучшилась на один пункт.
Украина
в рейтинге лучших армий мира
29
место из 136
$4,88
оборонный бюджет (млрд)
-
Количество военных (в т.ч. 1 млн резервистов): 1,182 млн
-
Общее количество авиации: 240
-
Военно-морские силы (корабли): 25
-
Боевая мощь (кол-во танков, бронированных машин, артиллерии, ракетных установок): 17678
Общая численность населения, согласно рейтингу - 44 033 874 человек.
Годовой оборонный бюджет - 4,88 млрд долларов США.