Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш

Копірайт зображення Reuters Image caption Барбара Буш - жена и мать двух американских президентов

Жена Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась в США в возрасте 92 лет.

В заявлении, выпущенном от имени ее супруга, 41-го президента США, ее называют "непреклонным поборником семейной грамотности", поскольку она много лет активно занималась образовательными программами.

Барбара Буш - жена и мать двух американских президентов - единственная женщина в истории, присутствовавшая на инаугурации и своего мужа, и своего сына.

У нее довольно давно начались проблемы со здоровьем, и на днях она отказалась от врачебной помощи, заявив, что хочет провести последние дни с семьей.

Ее мужу, Джорджу Бушу-старшему, занимавшему пост президента с 1989 по 1993 года, в июне должно исполниться 94 года. Он является рекордсменом-долгожителем среди американских лидеров: 39-й президент США Джимми Картер младше Буша на четыре месяца.

Сын Барбары Джордж Буш-младший выиграл президентские выборы в 2000 году, а в 2004 был переизбран на второй срок.

"Моя дорогая мать скончалась в возрасте 92 лет. Лора, Барбара, Дженна и я опечалены, но в наших душах мир, потому что мы знаем, что и она покоится с миром. Барбара Буш была потрясающей первой леди и неповторимой женщиной, которая дарила миллионам людей свою любовь, непринужденность и грамотность", - говорится в заявлении Буша-младшего.

Копірайт зображення Reuters Image caption Барбара Буш с сыном в 2005 году

"Мне очень повезло иметь такую мать, - продолжает 43-президент США. - Нашей семье будет очень ее не хватать, и мы благодарим вас за ваши добрые пожелания и ваши молитвы".

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