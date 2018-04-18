Бабуины сбежали из исследовательского центра

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Бабуины используются для проведения важнейших медицинских исследований

Несколько бабуинов, используя пластиковую бочку, сумели сбежать из исследовательского центра при Техасском биомедицинском научно-исследовательском центре.

По словам представителей центра, животные использовали бочку, которую подкатили к стене своего вольера, и затем перелезли через ограду. Бочки в исследовательском центре использовали для того, чтобы кормить приматов.

Трое бабуинов покинули свои клетки, а четвертый самостоятельно вернулся назад. В течение получаса всех троих беглецов удалось вернуть обратно в клетки.

По словам Лизы Круз, заместителя вице-президента по связям с общественностью, ни один из сбежавших бабуинов не пострадал, а сами они не были задействованы ни в одном активном исследовании, и поэтому исключена возможность распространения какого-либо инфекционного заболевания.

Бабуины в количестве 1,1 тыс. особей размещены в Юго-западном национальном исследовательском центре приматов (SNPRC), одного из частей биомедицинского института в Сан-Антонио.

В течение 35 лет они используются для проведения важнейших медицинских исследований.

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