Добкин: Янукович "должен был остаться и умереть"

Копірайт зображення УНІАН Image caption Добкин был губернатором Харьковской области с 2010 по 2014 год

Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин во время допроса по делу о госизмене Виктора Януковича заявил, что считает, что в феврале 2014 года экс-президент "должен был остаться и умереть", а не покидать территорию Украины.

18 апреля Михаил Добкин дает показания в Оболонском райсуде Киева по делу против бывшего лидера страны Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене.

"Весь мой негатив в отношении Януковича, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что даже если он понимал, что умрет - а он, скорее всего, понимал, что умрет - он должен был остаться и умереть. Он - глава государства, избирается на эту должность, должен был понимать, что и такое время может наступить", - заявил Михаил Добкин.

"Если бы он остался, то, думаю, для многих людей не было бы таких трагических событий, которые потом либо не выдержали испытаний, либо подверглись такому давлению, что кого-то убили, кто-то покончил с собой", - добавил он и отметил, что это его личная позиция.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Янукович и Добкин во время открытия аэропорта в Харькове, 2010 год

В то же время Михаил Добкин признал, что, по его мнению, 21-22 февраля 2014 года Виктору Януковичу действительно угрожала опасность.

"Была такая ситуация, что в Харьков он приехал одним человеком… уверенным в себе. А расставались мы с ним... Он был даже внешне постаревшим лет на 10. А по телевизору, когда он делал заявление, это уже был не тот Янукович, которого я привык видеть", - вспоминает экс-губернатор Харьковской области.

21 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул Киев и на вертолете вылетел в Харьков. Впоследствии он отправился в Крым, а затем выехал из Украины.

Прокуроры инкриминируют экс-президенту призывы к России ввести войска в Украину, что привело к аннексии Крыма.

Виктор Янукович, который сейчас находится в России, все обвинения против себя отвергает.

Переговоры с Ярошем

Михаил Добкин также рассказал, что бывший президент Виктор Янукович перед своим бегством из Украины пытался договориться с руководством "Правого сектора" о том, чтобы активисты не штурмовали его резиденцию Межигорье под Киевом.

"Когда мы находились на территории аэродромного комплекса в Харькове и ожидали разрешения выехать ... при мне к Януковичу подошел один из охранников сказал, что у него срочный звонок. Я был рядом и мог слышать разговор", - рассказал Михаил Добкин.

"По смыслу этого разговора я понял, что определенная часть людей, в том числе с оружием в руках, направляется в сторону Межигорья", - добавил экс-губернатор.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Межгорье, 22 февраля 2014 года

По его словам, Виктор Янукович беспокоился за своих охранниках, которые еще оставались в резиденции.

Он позвонил тогдашнему руководителю СБУ Александру Якименко, а того попросил соединить его с руководителем "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.

"Он говорил, как я понял, с Дмитрием Ярошем и говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание Межигорья не будут штурмовать", - вспомнил Михаил Добкин во время допроса.

По его словам, после этого разговора "люди до Межигорья так и не дошли".

Позже была еще одна беседа Януковича с Ярошем.

"Был второй звонок о том, что больше людей отправились в Межигорье .... Он (Виктор Янукович. - Ред.) во второй раз разговаривал через Якименко с Ярошем, но я так понял, что этот разговор ничем не увенчался, ведь позже ... в Межигорье зашли люди", - отметил Михаил Добкин.

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