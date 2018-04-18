Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам чиновника, существование интернета и спутниковых технологий доказывает битва на Курукшетре, описанная в древнеиндийском эпосе "Махабхарата"

Министр, который утверждает, что интернет был изобретен несколько тысяч лет назад в Индии, столкнулся с насмешками и саркастическими комментариями в социальных сетях.

Главный министр индийского штата Трипура Биплаб Деб выступил с неожиданным заявлением на одном из публичных мероприятий вечером во вторник.

По словам чиновника, существование интернета и спутниковых технологий доказывает битва на Курукшетре, описанная в древнеиндийском эпосе "Махабхарата".

Биплаб Деб считает, что один из персонажей "Махабхараты", Санджая, находясь в нескольких километрах от поля сражения, мог следить за битвой на Курукшетре и подробно описал ее именно из-за того, что у Индии уже тогда был доступ к высоким технологиям.

Биплаб Деб фактически присоединился к довольно внушительному списку членов правительства Индии, включая премьер-министра Нарендре Моди, которые неоднократно заявляли, что многие современные технологии были изобретены в древней Индии много веков назад.

Так, в 2014 году премьер-министр Нарендра Моди на съезде врачей в Мумбае заявил, что история об индуистском боге Ганеше доказывает, что в древней Индии была известна пластическая хирургия.

А замминистра образования Индии Сатъяпал Сингх привел страну в замешательство, заявив, что самолет якобы впервые упоминался уже в древнеиндийском эпосе "Рамаяна".

Некоторые пользователи соцсетей упрекнули членов правительства в романтизации вымышленного прошлого страны вместо решения реальных проблем.

"Отсутствие интеллекта и деградация членов BJP (правящая партия Индии правого националистического толка. - Ред.) продолжают удивлять и беспокоить. Вместо того, чтобы решать современные проблемы, они занимаются романтизацией вымышленного прошлого. Низко и неприлично", - прокомментировал один из пользователей Twitter.

Главный министр также сказал, что битва при Курукшетре в Махабхарате доказала существование не только интернета, но и спутниковых технологий в древней Индии.

Его слова вызвали град насмешек, в частности, со стороны специалистов по истории Южной Азии:

"В этой связи возникает несколько вопросов. Почему Абхиманью не спросил на Quora, как избежать Чакравьюхи? Почему именно Санджай рассказал о войне на Курукшетре, если это мог сделать Siri? А Кришна должен был транслировать "Бхагавад-гиту" через Facebook Live", - пошутил один из пользователей Twitter.

Других же беспокоили более практичные вопросы.

"Надеюсь, что в то время сети имели большую пропускную способность, чем та, которую предлагают современные интернет-провайдеры", - написал один один из пользователей Twitter.

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