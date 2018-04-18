После ДТП в Кривом Роге предлагают отменить желтый сигнал

Копірайт зображення Національна поліція

Кабинет министров Украины изучает возможность отменить желтый сигнал светофора.

Соответствующее поручение получили полиция, Мининфраструктуры и другие органы из-за аварии, которая произошла 17 апреля в Кривом Роге.

ДТП произошло на перекрестке во время включения желтого сигнала светофора.

Кабинет министров на заседании в среду создал комиссию по расследованию этой аварии. Она должна подготовить подробный отчет к 23 мая.

Пострадавшие и погибшие

Копірайт зображення Національна поліція

В результате аварии погибли девять человек, еще 20 были травмированы.

По последним данным - в больнице находится 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

В компании ArcelorMittal сообщили, что 8 из 9 погибших были их сотрудниками, которые ехали на маршрутном такси на работу.

Причины ДТП

Копірайт зображення Національна поліція

В полиции заявили, что сообщили о подозрении 68-летнему водителю автомобиля Маzdа, которого считают виновным в ДТП.

"В связи с ухудшением состояния здоровья задержанного, он находится под конвоем в одной из больниц Кривого Рога. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным местной телекомпании "Первый Криворожский", автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которая вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом. По данным СМИ, Mazda проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора.

Власти Кривого Рога объявили 18 апреля днём траура.

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