Канадка перевозила кокаин ради фото в Instagram

Копірайт зображення INSTAGRAM/MÉLINA ROBERGE Image caption Мелина Роберге и Изабель Лагас выложили совместные фото в Instagram, когда находились на корабле

Канадку, которая помогала перевозить кокаин в Австралию на круизном корабле, посадили на восемь лет.

24-летняя Мелина Роберге была одной из трех граждан Канады, которых признали виновными во ввозе 95 кг наркотиков на корабле Sea Princess.

В суде отметили, что Роберге согласилась на это из-за денег.

Также там уточнили, что ее мотивировала возможность разместить "гламурные" фотографии путешествий в социальных сетях.

29-летнюю Изабель Лагас, которая путешествовала с Роберге в одной каюте, приговорили в ноябре прошлого года к семи с половиной годам.

Еще один человек, который предположительно был причастен к перевозке наркотиков, 64-летний Андре Тамино до сих пор ждет приговора.

Австралийские власти говорят, что это самое большое в истории страны количество наркотиков, которые пытались перевезти на корабле или самолете.

Соблазнилась стилем жизни

В среду судья окружного суда штата Нового Южного Уэльса Кейт Трейл заявила, что приняла во внимание искреннее раскаяние Роберге.

Однако раскритиковала ее за легкомыслие.

"Ее соблазнил образ жизни и возможность показывать гламурные фотографии в Instagram со всего мира", - сказала судья Трейл.

Судья отметила, что дело показывает негативное влияние социальных сетей на молодежь.

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