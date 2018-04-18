Канадка перевозила кокаин ради фото в Instagram
Канадку, которая помогала перевозить кокаин в Австралию на круизном корабле, посадили на восемь лет.
24-летняя Мелина Роберге была одной из трех граждан Канады, которых признали виновными во ввозе 95 кг наркотиков на корабле Sea Princess.
В суде отметили, что Роберге согласилась на это из-за денег.
Также там уточнили, что ее мотивировала возможность разместить "гламурные" фотографии путешествий в социальных сетях.
29-летнюю Изабель Лагас, которая путешествовала с Роберге в одной каюте, приговорили в ноябре прошлого года к семи с половиной годам.
Еще один человек, который предположительно был причастен к перевозке наркотиков, 64-летний Андре Тамино до сих пор ждет приговора.
Австралийские власти говорят, что это самое большое в истории страны количество наркотиков, которые пытались перевезти на корабле или самолете.
Соблазнилась стилем жизни
В среду судья окружного суда штата Нового Южного Уэльса Кейт Трейл заявила, что приняла во внимание искреннее раскаяние Роберге.
Однако раскритиковала ее за легкомыслие.
"Ее соблазнил образ жизни и возможность показывать гламурные фотографии в Instagram со всего мира", - сказала судья Трейл.
Судья отметила, что дело показывает негативное влияние социальных сетей на молодежь.