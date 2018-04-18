Женщина вызвала спасателей для енота "под кайфом"

Копірайт зображення Getty Images Image caption На фото не тот енот, которому понадобилась помощь спасателей

Люди часто звонят спасателям, когда у них возникают необычные ситуации, но этот случай уникален.

Женщина пришла к пожарным в Индианаполисе посреди ночи и сказала, что ее любимец нуждается в помощи. И это был не кот, застрявший на дереве.

Она сказала, что ее домашний енот был "под кайфом" из-за большого количества конопли.

Пожарный капитан городка Уэйн Майк Прюит рассказал, что его команда была несколько озадачена.

Прюит рассказал WTHR News: "Каждый раз, когда в дверь пожарной части кто-то звонит, спасатели уже знают, что произошло что-то плохое".

Но домашнего енота "под кайфом" никто предположить не мог.

Копірайт зображення Getty Images

По его словам, спасатели растерялись, когда увидели енота, нуждавшегося в помощи в пожарной части в два часа ночи.

Пожарные сказали, что енот был сонный и имел "все то симптомы, которые мы обычно видим у тех, кто употребляет марихуану".

Прюит сказал, что пожарные чувствовали свою вину из-за того, что хоть и любят животных, но ничем не могли помочь еноту.

Известно, что владелица енота отнесла его домой отсыпаться.

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