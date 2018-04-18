На Кубе заканчивается эра Кастро

Копірайт зображення AFP Image caption Фидель и Рауль Кастро руководят Кубой с 1959 года

Члены Национальной ассамблеи Кубы в среду собираются на двухдневную сессию в Гаване, которая ознаменует конец "эпохи Кастро".

Ожидается, что президент Рауль Кастро, который возглавил Кубу в 2006 году после болезни своего брата Фиделя, покинет пост.

Это означает, что впервые после революции в 1959 году страной будет руководить не член семьи Кастро.

Новым руководителем страны может стать первый вице-президент Мигель Диас-Канель.

Что будет на сессии?

Национальная ассамблея, которая является законодательным органом Кубы, соберется в полном составе - 605 членов, которых выбрали в прошлом месяце.

По информации государственной газеты Granma, ее члены будут голосовать тайно. После этого комитет посчитает результаты выборов и объявит их в четверг.

Тот, кого изберет Национальная ассамблея, и станет новым президентом Кубы.

При этом Рауль Кастро останется первым секретарем Коммунистической партии до 2021 года.

Аналитики считают, что с приходом нового президента Рауль Кастро сохранит значительное влияние на политику Кубы.

Кто будет новым президентом?

Эксперты ожидают, что следующим руководителем Кубы изберут первого вице-президента Мигеля Диас-Канеля. Но официального подтверждения этому пока нет.

Копірайт зображення AFP Image caption Новым президентом Кубы может стать Мигель Диас-Канель

57-летний Диас-Канель работал вместе с Раулем Кастро последние пять лет.

При этом называют и других кандидатов: министр иностранных дел Бруно Родригес, который сыграл значительную роль в переговорах с США, или Мерседес Лопес - первый секретарь Коммунистической партии Гаваны.

Демократические выборы?

Куба длительное время утверждает, что имеет одну из самых справедливых избирательных систем в мире. Однако критики говорят, что это утверждение смешно, поскольку процесс полностью контролирует господствующая Коммунистическая партия.

Копірайт зображення EPA Image caption Выборы на Кубе

Действительно, 8 млн кубинцев избрали членов Национальной ассамблеи в марте, а теперь эти законодатели изберут президента.

Но 605 кандидатов в Национальное собрание не высказывались оппозиционно к власти, а потому, по мнению критиков, являются управляемыми.

Будут ли изменения?

Новый президент Кубы вряд ли что-то изменит в стране в краткосрочной перспективе. Особенно в ситуации, если влияние Рауля Кастро сохранится.

Любые изменения, вероятно, будут постепенными и медленными. Рауль Кастро на посту президента провел реформы, одной из которых стало потепление в отношениях с США. Эти отношения очень испортились во времена правления его брата Фиделя.

Новый лидер должен решить проблемы, вызванные экономическим кризисом союзника Кубы Венесуэлы, а также развивать дальнейшие отношения с США под руководством Дональда Трампа.

Однако большинство кубинцев будет оценивать нового лидера по тому, насколько улучшится их повседневная жизнь.

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