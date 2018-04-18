В Британии открыли семь расследований в отношении RT

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Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении российского телеканала RT.

Медиарегулятор усмотрел в работе RT нарушения принципа объективности - это касается как новостных, так и повседневных программ, выходящих на российском телеканале.

До недавнего времени число претензий к ТВ-Новости - компании, которая обеспечивает вещание RT в Британии - не выходило за допустимые рамки, заявляет регулятор.

Однако с момента событий в британском Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на телеканале RT наблюдается значительное увеличение числа программ, которые требуют разбирательства на предмет возможного нарушения правил, установленных Ofcom.

О нарушениях предупреждали

Результаты расследования будут обнародованы в скором времени, говорится в сообщении.

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom - независимая организация, не находящаяся в подчинении у правительства.

Подобные расследования в отношении RT Ofcom уже проводил. Так, в ноябре 2014 года Ofcom усмотрел нарушения в работе RT - тогда речь шла о четырех сюжетах, связанных с освещением украинского кризиса.

Претензии британского регулятора заключались в том, что телеканал представляет события в Украине исключительно с позиции российских властей, в то время как, согласно британскому кодексу вещания, все вопросы, а особенно касающиеся важных политических событий и вызывающие противоречия, должны освещаться беспристрастно.

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Ofcom предупредил телеканал, что если подобные нарушения повторятся, то регулятор рассмотрит возможность дальнейших действий, в том числе введение санкций.

В 2012 году британский медиарегулятор признал новостной выпуск о Сирии на телеканале RT нарушающим стандарты беспристрастности. Тогда Ofcom так же, как и в случае с освещением событий на Украине, вызвал представителей телеканала, чтобы разъяснить им предписания британского кодекса вещания.

В ноябре прошлого года телеканал RT America сообщил, что по требованию министерства юстиции США прошел регистрацию в качестве иностранного агента. Как утверждало руководство телеканала, в случае отказа зарегистрироваться счета компании могли быть заморожены, а глава компании - арестован.

По закону, организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства.

Президент России Владимир Путин тогда назвал требование минюста США в отношении RT атакой на российские СМИ.

Телекомпания RT, финансируемая правительством России, ведет вещание на английском, испанском, французском и арабском языках. Передачи RT доступны по кабельным и спутниковым телесетям во многих странах мира.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян ранее описывала телеканал как "открыто представляющий российский взгляд на мир".

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