Трюдо признался, что воспитывает своих детей феминистами

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Мэр Лондона Садик Хан высоко оценил усилия премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн по защите феминизма. Он назвал их "двумя самыми передовыми феминистами в мире".

Садик Хан встретился с политиками в среду и обсудил вопросы гендерного равенства среди школьников.

Эта встреча была приурочена к 100-летней годовщине предоставления женщинам в Великобритании избирательного права на равне с мужчинами.

Джастин Трюдо рассказал, что воспитывает своих сыновей и дочь феминистами.

"Задумайтесь над тем, что мы находимся в ситуации, когда мужчинам несправедливо предоставляют больше возможностей, власти и больше веса тому, что они говорят и делают. Это происходит потому, в мире наблюдается некий дисбаланс", - сказал он.

По мнению канадского премьера, мужчины должны использовать эту дополнительную силу и вес, чтобы обеспечить равенство в обществе.

Также на встрече обсудили вопросы, касающиеся развития молодежи, включая возрастные изменения в избирательном процессе, и советы тем, кто хочет добиться успеха в политике.

Копірайт зображення PA Image caption Мэр Лондона и премьер-министры Канады и Новой Зеландии

Джасинда Ардерн сообщила, что ее вдохновляют письма школьников. "Они не просто присылают мне счастливые смайлики, они чаще пишут о важных мировых проблемах", - сказала она.

По словам Ардерн детей волнуют очень серьезные вопросы - например, угроза пластикового мусора для мирового океана.

Мэр Лондона поблагодарил политиков за взгляд на феминизм "с позиции силы и влияния" и назвал их "удивительными людьми".

Копірайт зображення PA Image caption Дискуссия на тему гендерного равенства, 18 апреля, Лондон

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