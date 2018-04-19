Трюдо признался, что воспитывает своих детей феминистами
Мэр Лондона Садик Хан высоко оценил усилия премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн по защите феминизма. Он назвал их "двумя самыми передовыми феминистами в мире".
Садик Хан встретился с политиками в среду и обсудил вопросы гендерного равенства среди школьников.
Эта встреча была приурочена к 100-летней годовщине предоставления женщинам в Великобритании избирательного права на равне с мужчинами.
Джастин Трюдо рассказал, что воспитывает своих сыновей и дочь феминистами.
"Задумайтесь над тем, что мы находимся в ситуации, когда мужчинам несправедливо предоставляют больше возможностей, власти и больше веса тому, что они говорят и делают. Это происходит потому, в мире наблюдается некий дисбаланс", - сказал он.
По мнению канадского премьера, мужчины должны использовать эту дополнительную силу и вес, чтобы обеспечить равенство в обществе.
Также на встрече обсудили вопросы, касающиеся развития молодежи, включая возрастные изменения в избирательном процессе, и советы тем, кто хочет добиться успеха в политике.
Джасинда Ардерн сообщила, что ее вдохновляют письма школьников. "Они не просто присылают мне счастливые смайлики, они чаще пишут о важных мировых проблемах", - сказала она.
По словам Ардерн детей волнуют очень серьезные вопросы - например, угроза пластикового мусора для мирового океана.
Мэр Лондона поблагодарил политиков за взгляд на феминизм "с позиции силы и влияния" и назвал их "удивительными людьми".