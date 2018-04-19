Первый после Кастро: что известно о новом лидере Кубы

Копірайт зображення Getty Images Image caption С 2013 года Мигель Диас-Канель занимает должность вице-президента Кубы

Парламент Кубы избрал правую руку Рауля Кастро, 57-летнего Мигеля Диас-Канеля, единственным кандидатом в президенты Кубы.

Ожидается, что сегодня Рауль Кастро, который руководит Кубой с 2006 года, передаст полномочия новому президенту.

Новый кубинский лидер унаследует страну, которая страдает от экономической стагнации и молодежь которой с нетерпением ждет перемен, сообщает корреспондент BBC Cuba Уилл Грант.

В то же время Рауль Кастро будет иметь мощное влияние на Кубе даже после того, как покинет пост. Он останется во главе Коммунистической партии до ее следующего съезда в 2021 году.

Кто такой Диас-Канель?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последние 5 лет Мигель Диас-Канель был правой рукой Рауля Кастро

Мигель Диас-Канель родился в 1960 году, уже после того, как братья Кастро пришли к власти на Кубе.

В 1982 году он получил высшее образование по специальности инженер-электротехник, преподавал в университете.

Мигель Диас-Канель быстро сделал карьеру в кубинском комсомоле - Молодежной коммунистической лиге, где в 33 года стал вторым секретарем. С 2009 по 2013 год он был министром высшего образования.

В то же время Диас-Канель был довольно непубличным лицом, пока Рауль Кастро не назначил его своим вице-президентом в 2013 году.

Вскоре он стал ключевым союзником кубинского лидера. Рауль Кастро высоко оценил его "идейную стойкость".

Стоит ли ожидать радикальных преобразований на Кубе?

Копірайт зображення Getty Images Image caption После экономических реформ Рауля Кастро на Кубе появились "самозанятые" работники - мелкие предприниматели, такие как эта владелица магазина в Гаване

Вряд ли Диас-Канель осуществит крупные реформы в краткосрочной перспективе, учитывая, что в ближайшие годы он должен будет считаться с мнением Рауля Кастро. Любые изменения, вероятно, будут постепенными и медленными.

Однако сам Рауль Кастро осуществил реформы после того, как занял пост президента. Самый яркий пример - оттепель в отношениях с США, которая казалась немыслимой во времена правления его брата Фиделя. Однако в прошлом году Дональд Трамп восстановил определенные ограничения путешествий и торговли с Кубой, которые в 2015-2016 годах смягчила администрация Обамы.

Большинство кубинцев будут оценивать нового лидера по тому, как он изменит их повседневную жизнь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кубинская молодежь ждет перемен

"Сегодня мы не знаем, что нам принесет будущее", - отмечает в комментарии Reuters 45-летняя учительница из Гаваны Адриана Вальдивия.

"Рауль сложил полномочия, а Фидель - история. Я не вижу выхода из ситуации, чтобы кубинцы жили лучше. Зарплаты одинаковые, не получается сводить концы с концами, и теперь еще Трамп закручивает гайки с блокадой, представьте это", - добавила она.

"Политика - не моя сильная сторона. Но я не думаю, что после смены руководителя моя жизнь изменится", - говорит 34-летний Диаденис Санабрия, который работает в государственном ресторане в Гаване.

Как отмечает корреспондент ВВС News в Гаване Уилл Грант, в некотором смысле Мигель Диас-Канель - отход от прошлого, поскольку он родился уже после прихода к власти братьев Кастро. Несмотря на это, он все еще олицетворяет продолжение модели Кастро - особенно в политической сфере.

Главные вызовы, которые стоят перед новым лидером Кубы - стимулирование экономики и борьба с инфляцией. От Диас-Канеля также ожидают четких сигналов по поддержке частного предпринимательства.

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