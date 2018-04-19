Иракская авиация начала бомбить позиции "ИГ" в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) Ирака нанесли удары по позициям боевиков группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщает пресс-служба премьера страны Хайдера Абади.
Удары были нанесены с иракской стороны границы между Сирией и Ираком.
Согласно сообщению, атаку на джихадистов провели по приказу премьер-министра Ирака из-за "опасности, которую они (боевики) несут для территории Ирака".
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на представителя иракской армии, что для ударов использовали истребители F-16.
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Источники агентства говорят, что военную операцию провели в координации с правительством сирийского президента Башара Асада.
ВВС Ирака опубликовали видеозапись, на которой видны два иракских истребителя. В комментарии к видео указывается, что боевые вылеты демонстрируют "растущую мощь" вооруженных сил Ирака в борьбе с террористами.
Еще в прошлом году Абади заявил, что иракская армия готова нанести удар по "ИГ" в том числе в Сирии, поскольку группировка несет угрозу для страны.
В четверг министерство обороны Ирана заявило, что продолжит поддерживать власти Ирака в борьбе с экстремистской группировкой.
Ирак поддерживает хорошие отношения с Ираном и Россией, которая является главным союзником Асада. При этом власти Ирака продолжают получать помощь от США.
Джихадисты "ИГ" все еще контролируют участки пустыни вдоль границы с Сирией, и иракская армия ранее уже их бомбила.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ответ на возможное применение химического оружия в сирийском городе Дума.