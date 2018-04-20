Свазиленда больше нет. Король переименовал страну

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Мсвати III (на фото в центре) правит страной с 1986 года

Король Свазиленда Мсвати III объявил, что он принял решение переименовать страну в Королевство Э-Сватини.

Монарх официально сообщил об этом на стадионе во время празднования 50-летия народом свази независимости.

Другим поводом для торжеств стал юбилей самого Мсвати, который также отмечает свое 50-летие.

"эСватини" переводится как "земля свази". Новость о переименовании стала для всех неожиданностью, хотя сам король уже пару раз называл так свою страну на публике.

Он употребил это название, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, а также при открытии сессии парламента страны в 2014 году.

Король рассказал, что из-за названия государства зачастую происходит путаница: "Каждый раз, когда мы выезжаем за границу, люди думают, что мы из Швейцарии" [название этой страны в английском языке созвучно Свазиленду]".

По словам корреспондента ВВС в Свазиленде Номсы Масеко, известие о переименовании вызвало у некоторых жителей страны недовольство. Люди считают, что королю нужно уделять больше внимания экономике, состояние которой оставляет желать лучшего.

Правозащитники критикуют власти Свазиленда за запрет политических партий и дискриминацию женщин.

Малоизвестные факты о Свазиленде

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Официально король этой африканской страны именуется "нгуеньяма" ("лев"). Больше всего он известен своим многоженством и любовью к традиционному костюму свази, в котором монарх постоянно появляется на публике.

Image caption Король неожиданно сообщил о переименовании во время официальных торжеств

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