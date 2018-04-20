Конец эпохи: Венгер уходит из "Арсенала"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Арсен Венгер тренировал футболистов "Арсенала" 22 года

Бессменный тренер клуба английской Премьер-лиги "Арсенал" француз Арсен Венгер заявил, что покинет свой пост. За последние годы Венгер неоднократно подвергался критике из-за результатов команды.

Венгер проработал главным тренером клуба 22 года. Под его руководством клуб трижды побеждал в чемпионате Англии и выиграл семь Кубков Англии. У 68-летнего тренера рекорд по числу матчей в английской Премьер-лиге (823).

"После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона", - говорится в обращении Венгера, опубликованном на официальном сайте "Арсенала".

"Я благодарен за оказанную мне честь - служить клубу в течение стольких незабываемых лет ", - заявил Венгер.

"Поклонникам "Арсенала" - сохраняйте ценности клуба", добавил тренер.

"Для нас это один из самых трудных дней в истории нашего спорта", - прокомментировал уход тренера владелец контрольного пакета клуба Стэн Кронке.

"Его долговечность и последовательность в течение столь долгого времени [...] не превзойти никому", - сказал Кронке.

Ранее Венгер говорил, что считает своего соотечественника и бывшего подопечного Патрика Виейра претендентом на пост главного тренера "Арсенала" в будущем.

Клуб провожает Венгера хэштегом #MerciArsène (фр. "СпасибоАрсен").

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