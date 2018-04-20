Осторожно, фейк! ВВС не сообщала о конце света

Копірайт зображення BENCHMARK ASSESSMENT

В интернете распространили фейковое видео, где якобы ВВС сообщает о термоядерной войне.

Это все выдумки. Однако, обеспокоенные зрители обратились в ВВС, чтобы уточнить, правда это или нет.

Компания, которая опубликовала видео в YouTube, четко заявила, что это - выдумка.

Однако в WhatsApp видео распространили без этого разъяснения, что привело к введению в заблуждение некоторых пользователей.

О чем відео?

Копірайт зображення BENCHMARK ASSESSMENT

На видео мрачный ведущий в студии, похожей на ВВС, сообщает о "серьезном инциденте между Россией и НАТО".

"Несмотря на сомнительные детали, раздается сообщение о том, что российский наблюдательный самолет обстреляли военно-воздушные силы НАТО", - говорит ведущий.

Далее он сообщает об эскалации ситуации. В частности, якобы российские военные корабли начали поражать цели НАТО, а королевскую семью эвакуировали. В экстренном выпуске новостей советуют всем оставаться дома из-за начала термоядерной войны, уничтожившей немецкий город Майнц и часть Франкфурта.

Еще раз повторяем, что это все выдумки. Видео хорошо сделали, но есть несколько ключевых признаков, которые выдают подделку.

В частности, несмотря на использование бренда BBC, шрифт, стиль и схема студии очень отличаются.

ВВС советует проверять правдивость видео на официальном сайте.

В том случае, если действительно вспыхнет термоядерная война, эта новость появится на сайте BBC и других новостных сайтах.

Кому это нужно?

В видео снимается актер Марк Рис, ролик выпустили для ирландской компании в 2016 году.

Он рассказал BBC: "Его (ролик) создала компания, которая называется Benchmarking Assessment Group, как психометрический тест для ее клиентов, чтобы увидеть, как они реагируют на сценарии катастроф".

В оригинальном сообщении на YouTube четко информируют о том, что это шутка.

"Как актер, играющий эту роль, я записал видео на зеленом экране. Я не принимал никакого участия в его редактировании или выпуске окончательного варианта", - говорит он.

Марк Рис отправил запись Дэвиду Рингвуду, руководителю службы оценки компании Benchmarking Assessment Group.

Сайт этой компании сообщает, что ее основали в 2006 году в Ирландии. Она сотрудничает с клиентами в сфере разработки "методологий оценки отбора, развития и управления талантами".

Рингвуд на запрос прокомментировать ситуацию не ответил.

Ответ ВВС

В четверг утром пресс-служба BBC сообщила, что корпорация знает об этом видео.

"Вероятно, видео взяли с YouTube, где есть сообщение, что это инсценировка", - сообщил пресс-секретарь BBC.

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