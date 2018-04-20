Осторожно, фейк! ВВС не сообщала о конце света
В интернете распространили фейковое видео, где якобы ВВС сообщает о термоядерной войне.
Это все выдумки. Однако, обеспокоенные зрители обратились в ВВС, чтобы уточнить, правда это или нет.
Компания, которая опубликовала видео в YouTube, четко заявила, что это - выдумка.
Однако в WhatsApp видео распространили без этого разъяснения, что привело к введению в заблуждение некоторых пользователей.
О чем відео?
На видео мрачный ведущий в студии, похожей на ВВС, сообщает о "серьезном инциденте между Россией и НАТО".
"Несмотря на сомнительные детали, раздается сообщение о том, что российский наблюдательный самолет обстреляли военно-воздушные силы НАТО", - говорит ведущий.
Далее он сообщает об эскалации ситуации. В частности, якобы российские военные корабли начали поражать цели НАТО, а королевскую семью эвакуировали. В экстренном выпуске новостей советуют всем оставаться дома из-за начала термоядерной войны, уничтожившей немецкий город Майнц и часть Франкфурта.
Еще раз повторяем, что это все выдумки. Видео хорошо сделали, но есть несколько ключевых признаков, которые выдают подделку.
В частности, несмотря на использование бренда BBC, шрифт, стиль и схема студии очень отличаются.
ВВС советует проверять правдивость видео на официальном сайте.
В том случае, если действительно вспыхнет термоядерная война, эта новость появится на сайте BBC и других новостных сайтах.
Кому это нужно?
В видео снимается актер Марк Рис, ролик выпустили для ирландской компании в 2016 году.
Он рассказал BBC: "Его (ролик) создала компания, которая называется Benchmarking Assessment Group, как психометрический тест для ее клиентов, чтобы увидеть, как они реагируют на сценарии катастроф".
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В оригинальном сообщении на YouTube четко информируют о том, что это шутка.
"Как актер, играющий эту роль, я записал видео на зеленом экране. Я не принимал никакого участия в его редактировании или выпуске окончательного варианта", - говорит он.
Марк Рис отправил запись Дэвиду Рингвуду, руководителю службы оценки компании Benchmarking Assessment Group.
Сайт этой компании сообщает, что ее основали в 2006 году в Ирландии. Она сотрудничает с клиентами в сфере разработки "методологий оценки отбора, развития и управления талантами".
Рингвуд на запрос прокомментировать ситуацию не ответил.
Ответ ВВС
В четверг утром пресс-служба BBC сообщила, что корпорация знает об этом видео.
"Вероятно, видео взяли с YouTube, где есть сообщение, что это инсценировка", - сообщил пресс-секретарь BBC.