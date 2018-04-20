В США демократы подали иск против России и Трампа

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Национальный комитет Демократической партии США подал иск к властям России, ГРУ, избирательному штабу Дональда Трампа, а также ресурсу WikiLeaks. Партия обвиняет их в сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.

В иске, поданном в суд Манхэттена, утверждается, что высокопоставленные сотрудники штаба Трампа вступили в сговор с российским правительством и ГРУ, чтобы дискредитировать кандидата в президенты Хиллари Клинтон и повлиять на итоги выборов, взломав компьютеры Демпартии.

В своем заявлении руководитель демпартии Том Перес отметил: "В течение избирательной кампании 2016 года России запустила полномасштабный механизм нападения на нашу демократию и нашла для этого активного и податливого партнера в виде штаба Дональда Трампа".

При этом нынешний президент США в иске в качестве ответчика не указывается - там, впрочем, названы имена его зятя и нынешнего старшего советника Белого дома Джареда Кушнера, сына президента Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, его младшего партнера Ричарда Гейтса и одного из старших руководителей штаба республиканского кандидата - Роджера Стоуна.

Иск также подан против главного управления российского генштаба (более известного под своим старым названием ГРУ), которое обвиняется в организации взлома компьютеров, против созданного им пользователя Guccifer 2.0, а также против WikiLeaks - организации, которая обнародовала электронную переписку демократической партии - и ее основателя Джулиана Ассанжа.

В иске говорится, что сотрудники избирательного штаба Трампа "с восторгом приняли помощь России" на выборах 2016 года. Белый дом пока не комментировал иск.

Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году занимаются комитеты по разведке обеих палат конгресса США. Основное расследование поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Трамп категорически отрицает какие-либо контакты членов своей команды с Кремлем и связывает подозрения в свой адрес с желанием демократов отомстить за поражение на президентских выборах. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США.

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