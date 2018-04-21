Шведский диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Берглингу порой приходилось отменять выступления из-за проблем со здоровьем

Шведский ди-джей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii, скончался в Омане.

"С глубокой печалью сообщаем, что мы потеряли Тима Берглинга, также известного как Avicii", - сообщила его агент Диана Барон.

Она добавила, что 28-летний музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени. "Его семья чувствует опустошение. Мы просим проявить уважение к их частной жизни в это трудное время", - говорится в заявлении.

Несколько дней назад Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом "Avicii (01)", выпущенный в прошлом году.

Берглинг страдал от острого панкреатита, во многом из-за чрезмерного употребления алкоголя. Из-за проблем со здоровьем в 2016 году он отказался от выступлений.

"Для меня это то, что я должен был сделать ради своего здоровья, - рассказывал он изданию Billboard. - Сцена - не для меня. И дело не в выступлениях или музыке. Это всегда были другие вещи, сопровождавшие это, которые никогда не были для меня естественными. Все остальные стороны жизни музыканта. Я в целом более замкнутый человек. Мне это всегда было очень трудно. Я зачерпнул слишком много негативной энергии, думаю".

Берглинг начал карьеру в 2006 году. Avicii - новатор в электронной музыке и один из немногих диджеев, гастролировавших с мировыми турами. Его наиболее известные композиции Wake Me Up и Levels были на вершинах рейтинга Billboard среди электронной танцевальной музыки.

Музыкант был трижды номинирован на премию Grammy, а его альбом True, выпущенный в 2013 году, держался в топ-10 в десяти разных странах.

По данным журнала Forbes, в 2013 году Берглинг входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.

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