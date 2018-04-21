Радужная королева: 11 самых ярких образов Ее Величества
В субботу Елизавете II исполняется 92 года! Британская королева известна своей любовью к ярким нарядам разных цветов и оттенков. По случаю ее дня рождения ВВС вспоминает наиболее эффектные из них.
-
Getty Images
В субботу Елизавете II исполняется 92 года! И мы вспоминаем самые яркие наряды Ее Величества. Начнем с одного конца радуги - красный. Здесь она поздравила школьников на площади Виктории по случаю "бриллиантового" юбилея своего правления, 2012 год
-
Getty Images
Академия искусств - то место, где можно позволить себе выглядеть ярко и быть похожим на набор красок. Именно так и поступила Ее Величество во время визита в Королевскую академию искусств в Лондоне в марте 2018 года
-
Getty Images
В таком стильном образе королева посетила свою любимую резиденцию - Сандрингемский дворец, частную усадьбу Виндзорской династии
-
Getty Images
Переходим к желтому! Что нам дождь и ветер - если королева выбрала "солнечный" цвет, скучно не будет никому. Королевские скачки в Аскоте, 2016 год
-
Getty Images
Это, наверное, один из самых красочном образов Ее Величества. Такой Елизавету II увидели во время традиционного парада в честь ее 90-летия
-
Getty Images
Иногда Ее Величество отходит от ярких и смелых оттенков. Цвет морской волны - удачный выбор для посещения Олимпийского бассейна в Корби
-
Getty Images
Поход в театр - событие, требующее особого внимания. Бродвейский театр, 2015 год
-
Getty Images
И, наконец, голубой. Во время исторического визита в Северную Ирландию в 2012 году королева посетила собор святого МакКартана в городе Эннискиллен. Она выбрала ярко-голубой цвет и приветливо улыбалась приветствовавшим ее людям
-
Getty Images
Для встречи с жителями города Хитчин в Хертфордшире королева выбрала пастельный фиолетовый, 2012 год
-
Getty Images
Снова фиолетовый, но в этот раз более глубокого и насыщенного оттенка. В таком наряде Елизавета II осматривала новый витраж в Саутваркском соборе, 2013 год
-
Getty Images
Розовому Елизавета не изменяет уже много лет, и открытие нового сезона военного оркестра в апреле 2016-го - яркий тому пример. Интересно, какой наряд выберет королева для празднования своего дня рождения в этом году?
Фото
Фото: у Парижі Сена вийшла з берегів
- 24 января 2018
Як виглядає "розкішний" лижний курорт у Північній Кореї
- 23 января 2018