Отчет ООН: сколько гражданских лиц погибло на востоке Украины

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В результате боевых действий на территории временно оккупированного Донбасса погибли более 2 500 гражданских лиц, 9 тысяч получили ранения.

Об этом сообщили в Управлении Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

"Более 2540 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, начавшихся четыре года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день", - говорится в сообщении международной организации в микроблоге в Twitter.

Как сообщают в украинском представительстве ООН, накануне гуманитарный координатор в Украине Нил Вокер в Нью-Йорке доложил государствам-членам и международным организациям о тяжелой гуманитарной ситуации на востоке Украины.

По его словам, в результате вооруженного конфликта в Украине, который длится четыре года, более 4 млн людей находятся в трудной гуманитарной ситуации, а в помощи и защите нуждаются 3,4 миллиона человек.

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"Ежедневно вооруженный конфликт на востоке Украины заставляет миллионы гражданских лиц делать невозможный выбор: будут ли они есть, иметь лекарства, или будут ли их дети ходить в школу", - говорится в докладе.

Жертви конфлікту на Сході України серед цивільних 2540 загиблих 9000 поранених 4,4 млн постраждалих

3,4 млн потребують допомоги

1 млн щомісяця перетинають "лінію розмежування".

235 загинули від мін у 2017р.

Гражданская инфраструктура испытывает существенное влияние, поскольку договоренности о прекращении огня постоянно нарушаются. В прошлом году в среднем было зафиксировано 40 тысяч нарушений в месяц.

"Только на этой неделе пять сотрудников водоочистных компаний пострадали от обстрела, пытаясь поддержать критическую инфраструктуру вдоль "линии разграничения". Сегодня водоснабжение более 345 тысяч гражданских лиц находится на грани", - рассказал Вокер во время брифинга.

Более 600 тысяч человек, в том числе 100 тысяч детей, испытывают на себе влияние продолжающихся вооруженных столкновений вдоль 457-километровой "линии разграничения".

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Ежемесячно более 1 миллиона человек вынуждены пересекать "ничью землю" через контрольно-пропускные пункты.

Загрязнение взрывоопасными устройствами на востоке Украины влияет на 1,9 миллиона человек, в том числе на около 200 тысяч детей.

"На прошлой неделе от наземных мин погибла семья из четырех человек на востоке Украины. В 2017 году более 235 мирных жителей погибли или пострадали от наземных мин и других взрывоопасных предметов - последствий войны", - сказал Вокер.

"Единственным решением кризиса на востоке Украины является мир. Мы не хотим отмечать любые дальнейшие годовщины длительного конфликта", - резюмировал Вокер.

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