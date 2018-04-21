В США актрису обвинили в вербовке секс-рабынь

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эллисон Мэк известна по роли в сериале "Тайны Смолвиля"

В Нью-Йорке суд арестовал 35-летнюю актрису Эллисон Мэк, известную по роли Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля". Ее считают причастной к сексуальной эксплуатации женщин в организации Nxium, которая позиционировала себя как организатор семинаров по саморазвитию.

По мнению ФБР, внутри Nxium существовала тайная группа, члены которой шантажом принуждали женщин к сексу с лидером организации, 57-летним Китом Раньером, и к рабскому труду.

Он был арестован ФБР в марте этого года в Мексике и выдан США.

Мэк занималась тем, что привлекала в культ женщин, получая за это финансовое вознаграждение, сообщили в прокуратуре.

Актриса не признает себя виновной ни по одному пункту обвинения.

Федеральный суд в Бруклине в пятницу отправил ее под стражу.

Копірайт зображення Keith Raniere Conversations/YouTube Image caption Основателя Nxium Кита Раньера арестовали в Мексике в марте этого года

Хозяева и рабы

Организация Nxivm действует как пирамида, где члены платят тысячи долларов, чтобы подняться в иерархии.

Участницам группы предлагалось привлекать новых "рабынь", которые обязаны были вступать в сексуальные отношения не только с непосредственными "руководителями", но и лидерами организации.

При вступлении в организацию женщины должны были предоставить компрометирующий материал на себя и своих близких, который потом использовался для принуждения их к сексу и работе. По данным ФБР, женщинам также ставили клеймо, выжигая там инициалы Раньера.

По данным следствия, увнутри Nxivm была создана отдельная группа DOS (Dominus Obsequious Sororium - что переводится примерно как хозяин рабынь).

57-летний Раньер находился на вершине этой пирамиды, Мэк была его непосредственным заместителем.

По данным следствия, у Раньера была группа 15-20 постоянно меняющихся сексуальных партнерш, которым запрещалось говорить об отношениях с лидером секты и вступать в связь с кем-либо еще.

Рабыни в организации находились на низкокалорийной диете, поскольку Кит Раньер предпочитал худых женщин.

"Под видом расширения женских возможностей Мэк морила женщин голодом, пока они не начинали соответствовать сексуальному идеалу Раньера", - отметила прокурор Мойра Ким Пенза во время судебного заседания в пятницу.

По ее словам, Элиссон Мэк привлекала в культ уязвимых женщин.

О существовании организации стало известно в октябре 2017 года, когда New York Times опубликовала интервью с ее бывшими участниками и их родственниками.

В том случае, если Мэк и Раньера признают виновными, им грозит по меньшей мере 15 лет тюрьмы.

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