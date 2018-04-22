УПЦ МП: Порошенко и Рада превысили власть

Копірайт зображення УНІАН Image caption В Украинской православной церкви Московского патриархата считают обращение Порошенко и Рады ко Вселенскому патриарху вмешательством в церковные дела

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада превысили власть и вмешиваются в дела церкви.

Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ МП по поводу обращения президента и парламента Украины, архиереев пока еще неканонических украинских православных церквей к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании и предоставлении им автокефалии (независимости).

В заявлении УПЦ МП напоминает, что статья 35 Конституции Украины предусматривает отделение церкви от государства, поэтому инициатива со стороны власти является вмешательством в церковные дела.

"Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", - отмечается в заявлении.

В УПЦ МП предлагают сначала преодолеть церковный раскол и только после этого задавать вопросы о статусе единой православной церкви в Украине, а предложенный украинской властью путь достижения единства церкви называют "не соответствующим каноническому праву церкви и противоречащим законодательству Украины".

"Считаем неприемлемым, чтобы автокефалия рассматривалась под геополитическим углом зрения", - отмечается в заявлении УПЦ МП.

Копірайт зображення УНІАН Image caption 19 апреля депутаты "Оппозиционного блока", в частности Юрий Бойко, Александр Вилкул и Вадим Новинский протестовали в Раде против обращения к Вселенскому патриарху, которое предложил президент Порошенко

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею 268 голосами в ответ на призыв Петра Порошенко поддержать создание поместной церкви, "независимой от Москвы".

Голосование сопровождалось протестом депутатов "Оппозиционного блока". Нардеп Юрий Бойко обвинил президента в использовании "наиболее чувствительной темы религии" накануне президентских выборов.

Президент Порошенко ранее предположил, что решение Вселенского патриархата может быть принято уже к 1030-летию крещения Киевской Руси, которое будет отмечаться 27-28 июля.

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