Нашествие диких павлинов в Австралии: власти предлагают решительные меры

Копірайт зображення Craig Tuttle Image caption Павлины заполонили сразу несколько районов Канберры

Власти столицы Австралии, города Канберры, предлагают начать борьбу с расплодившимися там дикими павлинами.

По данным Canberra Times, власти намерены раз в год отлавливать определенный процент этих птиц, чтобы павлины не расплодились - иначе ареал их обитания может расшириться, и птицы проникнут в соседние с Канберрой заповедники. В итоге это может отрицательно сказаться на местной флоре и фауне.

Кроме того, управление городского транспорта с 2003 года получает жалобы от жителей, так как павлины неоднократно провоцировали опасные ситуации на дорогах.

В нескольких районах города дикие павлины столь хорошо укоренились, что однажды местный житель обнаружил в своей ванной павлина-самца, любовавшегося собой в зеркале.

Часть общества

Австралийская пресса давно пишет о растущей популяции диких павлинов в городах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие считают павлинов хорошими и красивыми соседями

Канберра - не единственный город, который подумывает принять специальный закон, чтобы как-то ограничить нашествие этих птиц.

В январе газета Brisbane Times писала, что власти Брисбена собираются запретить держать павлинов у себя дома под угрозой штрафа в 6300 австралийских долларов (почти пять тысяч долларов США).

По данным издания, многие местные жители недовольны нашествием павлинов, в основном из-за того, что это очень шумные птицы, в особенности в период спаривания, а кроме того, они якобы наносят ущерб садам и лужайкам.

Но не все считают павлинов вредителями и паразитами. Как в Канберре, так и в Брисбене, многие протестуют против предложения отлавливать павлинов с улиц, так как, по словам защитников павлинов, они хорошие соседи, а еще на них приятно смотреть.

Тимоти Деван из канберрского района Наррабанда, который и обнаружил павлина у себя в ванной комнате, говорит, что эти птицы - нормальная часть жизни в его округе. Они тут живут уже больше 15 лет.

По словам Девана, все началось после того, как неизвестно откуда сбежавший павлин, которого местные жители прозвали Эндрю, забрел в их район и решил там обосноваться.

Он стал местной знаменитостью. Когда он скончался, местные жители устроили ему поминки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые жалуются, что на помете павлинов могут поскользнуться пожилые люди

"Это было очень грустно. Все оделись в павлиньи цвета. Здесь все любят этих птиц", - говорит Тимоти Деван.

Насколько известно, павлины появились в этом районе Канберры после того, как находившийся неподалеку небольшой зоопарк закрылся.

Деван своих диких соседей любит: "По вечерам можно увидеть на крыше до полудюжины павлинов, смотрящих на закат, а вокруг внизу бегают дети и собирают их перья. Они часть нашей общины".

Павлины родом из Южной Азии, но последние два тысячелетия их развозили по всему миру путешественники и колонисты. В Австралию их привезли британцы, чтобы держать в саду.

Во многих странах павлины одичали, в том числе, например, и в Британии. Они хорошо приспосабливаются к жаркому и прохладному климату.

В плане, предложенном властями Канберры, говорится, что если пойманных диких павлинов будет негде разместить, они будут "гуманно убиты".

Власти уже пытались ловить уличных павлинов в 2013 и 2015 годах, но результатов это не принесло. Выяснилось, что их негде разместить, и их всех выпустили назад на волю.