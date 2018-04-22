Нашествие диких павлинов в Австралии: власти предлагают решительные меры
Власти столицы Австралии, города Канберры, предлагают начать борьбу с расплодившимися там дикими павлинами.
По данным Canberra Times, власти намерены раз в год отлавливать определенный процент этих птиц, чтобы павлины не расплодились - иначе ареал их обитания может расшириться, и птицы проникнут в соседние с Канберрой заповедники. В итоге это может отрицательно сказаться на местной флоре и фауне.
Кроме того, управление городского транспорта с 2003 года получает жалобы от жителей, так как павлины неоднократно провоцировали опасные ситуации на дорогах.
В нескольких районах города дикие павлины столь хорошо укоренились, что однажды местный житель обнаружил в своей ванной павлина-самца, любовавшегося собой в зеркале.
Часть общества
Австралийская пресса давно пишет о растущей популяции диких павлинов в городах.
Канберра - не единственный город, который подумывает принять специальный закон, чтобы как-то ограничить нашествие этих птиц.
В январе газета Brisbane Times писала, что власти Брисбена собираются запретить держать павлинов у себя дома под угрозой штрафа в 6300 австралийских долларов (почти пять тысяч долларов США).
По данным издания, многие местные жители недовольны нашествием павлинов, в основном из-за того, что это очень шумные птицы, в особенности в период спаривания, а кроме того, они якобы наносят ущерб садам и лужайкам.
Но не все считают павлинов вредителями и паразитами. Как в Канберре, так и в Брисбене, многие протестуют против предложения отлавливать павлинов с улиц, так как, по словам защитников павлинов, они хорошие соседи, а еще на них приятно смотреть.
Тимоти Деван из канберрского района Наррабанда, который и обнаружил павлина у себя в ванной комнате, говорит, что эти птицы - нормальная часть жизни в его округе. Они тут живут уже больше 15 лет.
По словам Девана, все началось после того, как неизвестно откуда сбежавший павлин, которого местные жители прозвали Эндрю, забрел в их район и решил там обосноваться.
Он стал местной знаменитостью. Когда он скончался, местные жители устроили ему поминки.
"Это было очень грустно. Все оделись в павлиньи цвета. Здесь все любят этих птиц", - говорит Тимоти Деван.
Насколько известно, павлины появились в этом районе Канберры после того, как находившийся неподалеку небольшой зоопарк закрылся.
Деван своих диких соседей любит: "По вечерам можно увидеть на крыше до полудюжины павлинов, смотрящих на закат, а вокруг внизу бегают дети и собирают их перья. Они часть нашей общины".
Павлины родом из Южной Азии, но последние два тысячелетия их развозили по всему миру путешественники и колонисты. В Австралию их привезли британцы, чтобы держать в саду.
Во многих странах павлины одичали, в том числе, например, и в Британии. Они хорошо приспосабливаются к жаркому и прохладному климату.
В плане, предложенном властями Канберры, говорится, что если пойманных диких павлинов будет негде разместить, они будут "гуманно убиты".
Власти уже пытались ловить уличных павлинов в 2013 и 2015 годах, но результатов это не принесло. Выяснилось, что их негде разместить, и их всех выпустили назад на волю.