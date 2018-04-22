В Афганистане смертник подорвался в толпе избирателей: десятки погибших

В афганской столице Кабул смертник подорвался в центре регистрации избирателей.

По меньшей мере 31 человек погиб, более 50 ранены.

Сообщается, что многие люди пришли в центр регистрации избирателей, чтобы зарегистрироваться для участия в парламентских выборах, запланированных на октябрь.

Исламистское движение Талибан отрицает причастность к этому теракту.

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