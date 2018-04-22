Журналиста убили во время Facebook-трансляции
В Никарагуа застрелили репортера, который включался в прямой эфир с сообщением об антиправительственных протестах.
Анхель Гахона как раз рассказывал в Facebook Live о нападении на банк в городе Блуфилдс на Карибском побережье, когда в него попала пуля.
На видео видно, как он упал на землю и начал истекать кровью.
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Перед выстрелом журналист рассказывал о поврежденном банкомате.
Люди вокруг начали выкрикивать его имя и пытались помочь.
Кто стрелял - неизвестно.
За время протестов против пенсионной реформы президента Даниэля Ортеги, которую в среду одобрило правительство, погибли более 10 человек.
Нововведение увеличивает пенсионные взносы для работающего населения и работодателей, а выплаты уменьшает на 5%.
Ортега предложил переговоры, однако лидеры протеста отказались, заявив, что сначала должно прекратиться насилие со стороны полиции.
Протестующие повредили и подожгли правительственные здания, в нескольких городах на улицы вышли военные.
Студенты из политехнического университета в Манагуа забаррикадировались в корпусе университета. По крайней мере 100 человек получили травмы.
Протесты стали самым большим вызовом для власти Ортеги с момента его вступления в должность в 2007 году.
Он уже заявил, что новые пенсионные меры не будут вступать в силу до 1 июля, что дает правительству и частному сектору время для переговоров.
Правительство держит ситуацию под контролем при помощи армии.
Протестующие же обвиняют полицию и сторонников правительства в жестокости.
В Amnesty International заявили, что власти проводят "ужасающее подавление инакомыслия".