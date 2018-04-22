Журналиста убили во время Facebook-трансляции

Копірайт зображення AFP Image caption Полиция и студенты в Манагуа столкнулись у баррикад

В Никарагуа застрелили репортера, который включался в прямой эфир с сообщением об антиправительственных протестах.

Анхель Гахона как раз рассказывал в Facebook Live о нападении на банк в городе Блуфилдс на Карибском побережье, когда в него попала пуля.

На видео видно, как он упал на землю и начал истекать кровью.

Перед выстрелом журналист рассказывал о поврежденном банкомате.

Люди вокруг начали выкрикивать его имя и пытались помочь.

Кто стрелял - неизвестно.

Копірайт зображення AFP Image caption Ортега выиграл выборы в 2016 году вместе с женой Розарио Мурильо, которая стала вице-президентом Никарагуа

За время протестов против пенсионной реформы президента Даниэля Ортеги, которую в среду одобрило правительство, погибли более 10 человек.

Нововведение увеличивает пенсионные взносы для работающего населения и работодателей, а выплаты уменьшает на 5%.

Ортега предложил переговоры, однако лидеры протеста отказались, заявив, что сначала должно прекратиться насилие со стороны полиции.

Протестующие повредили и подожгли правительственные здания, в нескольких городах на улицы вышли военные.

Студенты из политехнического университета в Манагуа забаррикадировались в корпусе университета. По крайней мере 100 человек получили травмы.

Протесты стали самым большим вызовом для власти Ортеги с момента его вступления в должность в 2007 году.

Он уже заявил, что новые пенсионные меры не будут вступать в силу до 1 июля, что дает правительству и частному сектору время для переговоров.

Правительство держит ситуацию под контролем при помощи армии.

Протестующие же обвиняют полицию и сторонников правительства в жестокости.

В Amnesty International заявили, что власти проводят "ужасающее подавление инакомыслия".