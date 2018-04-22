В понедельник в Украину придут заморозки

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Синоптики прогнозируют 23 апреля заморозки в Сумской и Черниговской областях и на Западе.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в сети Facebook.

Ночью температура в западных, Сумской и Черниговской областях местами будет 0-2°С. Хотя уже днем воздух прогреется до + 13-18°С.

Заморозки 0-2° С возможны местами в Карпатах. Хотя в целом там будет 1-6°С тепла ночью, и 11-16° днем.

Во Львове тоже местами заморозки 0-2°С, хотя в целом ночью 3-5°С тепла, днем 21-23°С.

В целом по Украине средняя температура ночью будет 3-8°С, на побережье морей и в Закарпатье 9-12°С тепла, в западной и местами в южной части днем 19-24° С, в восточных областях и на севере Левобережья 8-13°С.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.

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