Протесты в Армении: полиция задержала лидера оппозиции

Копірайт зображення AFP Image caption Никол Пашинян призывает демонстрантов к "бархатной революции" в Армении

В Армении полиция задержала депутата парламента Никола Пашиняна, который стал одним из лидеров протестов в стране.

Пашиняна задержали после того, как премьер Армении Серж Саргсян прервал с ним переговоры, которые транслировало телевидение.

Во время переговоров, продолжавшихся около трех минут, Никол Пашинян требовал, чтобы премьер ушел в отставку.

"Я пришел сюда, чтобы обсудить условия вашей отставки и условия мирного и постепенного перехода власти", - отметил оппозиционер.

Саргсян назвал такие требования "шантажом" и покинул зал.

Армянская оппозиция утверждает, что Серж Саргсян, который был президентом в 2008-2018 годах, использовал недавние изменения в конституцию, чтобы остаться у власти.

Полномочия премьера в Армении существенно расширили согласно результатам референдума в 2015 году, а Саргсян вступил в должность 17 апреля, через несколько дней после завершения его президентских полномочий.

Копірайт зображення AFP Image caption Серж Саргсян назвал требования уйти в отставку "шантажом" и опокинул переговоры с Николом Пашиняном

Впоследствии Пашинян призвал сторонников продолжать протесты, которые продолжаются с 13 апреля.

Местонахождение оппозиционера после задержания неизвестно.

Почему Саргсяна призывают уйти в отставку

Сержа Саргсяна обвиняют в том, что он не смог преодолеть социальные проблемы страны, бедность и напряженность в отношениях с Азербайджаном и Турцией.

Оппозиция также критикует его за тесные связи с Россией и напоминает, что Владимир Путин также в 2008 году сменил пост президента на роль премьера, чтобы сохранить власть.

Копірайт зображення AFP Image caption Протесты в Армении продолжаются с 13 апреля

Пашинян уже сидел в тюрьме за участие в протестах против Сержа Саргсяна в 2008 году.

Нынешнюю волну протестов оппозиционер назвал "бархатной революцией", ссылаясь на мирные протесты в 1989 году, которые покончили с коммунистическим режимом в Чехословакии.

Президент Серж Саргсян обещал несколько лет назад не становиться премьер-министром после окончания второго пятилетнего срока на посту президента в апреле 2018 года.

Однако во вторник парламент избрал его премьер-министром.