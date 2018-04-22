Протесты в Армении: полиция задержала лидера оппозиции
В Армении полиция задержала депутата парламента Никола Пашиняна, который стал одним из лидеров протестов в стране.
Пашиняна задержали после того, как премьер Армении Серж Саргсян прервал с ним переговоры, которые транслировало телевидение.
Во время переговоров, продолжавшихся около трех минут, Никол Пашинян требовал, чтобы премьер ушел в отставку.
"Я пришел сюда, чтобы обсудить условия вашей отставки и условия мирного и постепенного перехода власти", - отметил оппозиционер.
Саргсян назвал такие требования "шантажом" и покинул зал.
Армянская оппозиция утверждает, что Серж Саргсян, который был президентом в 2008-2018 годах, использовал недавние изменения в конституцию, чтобы остаться у власти.
Полномочия премьера в Армении существенно расширили согласно результатам референдума в 2015 году, а Саргсян вступил в должность 17 апреля, через несколько дней после завершения его президентских полномочий.
Впоследствии Пашинян призвал сторонников продолжать протесты, которые продолжаются с 13 апреля.
Местонахождение оппозиционера после задержания неизвестно.
Почему Саргсяна призывают уйти в отставку
Сержа Саргсяна обвиняют в том, что он не смог преодолеть социальные проблемы страны, бедность и напряженность в отношениях с Азербайджаном и Турцией.
Оппозиция также критикует его за тесные связи с Россией и напоминает, что Владимир Путин также в 2008 году сменил пост президента на роль премьера, чтобы сохранить власть.
Пашинян уже сидел в тюрьме за участие в протестах против Сержа Саргсяна в 2008 году.
Нынешнюю волну протестов оппозиционер назвал "бархатной революцией", ссылаясь на мирные протесты в 1989 году, которые покончили с коммунистическим режимом в Чехословакии.
Президент Серж Саргсян обещал несколько лет назад не становиться премьер-министром после окончания второго пятилетнего срока на посту президента в апреле 2018 года.
Однако во вторник парламент избрал его премьер-министром.