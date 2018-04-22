Киевский полумарафон: самый быстрый - эфиопец
В Киевском полумарафон дистанцию в 21 километр среди мужчин первым преодолел участник из Эфиопии. Об этом сообщают организаторы мероприятия в сети Facebook.
Анбеса Ленчо из Эфиопии защитил свой предыдущий титул и установил рекорд трассы 1:02:56.
Вторым среди мужчин стал кениец Николас Макао. На протяжении всего забега он боролся с Ленчо за победу.
Третьим стал украинец Роман Романенко.
Среди женщин лучшей стала украинка Виктория Калюжная.
Сразу за ней прибежала кенийка Лимо Марион Джепкуруй.
Третьей стала тоже украинка - Юлия Шматенко.
Для непрофессиональных бегунов на Киевском марафоне устроили забег на 5 км.
Кроме того, отдельный старт устроили для благотворительного и семейного забегов.
И последними бежали самые молодые участники.
Перед началом уже 8-го Киевского полумарафона участники приняли участие в зарядке.
Из-за бегунов в городе утром перекрыли часть улиц.