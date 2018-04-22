Киевский полумарафон: самый быстрый - эфиопец

Копірайт зображення Kyiv Half Marathon Image caption Первое место среди мужчин занял эфиопец, второе - кениец, украинец прибежал третьим

В Киевском полумарафон дистанцию в 21 километр среди мужчин первым преодолел участник из Эфиопии. Об этом сообщают организаторы мероприятия в сети Facebook.

Анбеса Ленчо из Эфиопии защитил свой предыдущий титул и установил рекорд трассы 1:02:56.

Копірайт зображення Kyiv Half Marathon

Вторым среди мужчин стал кениец Николас Макао. На протяжении всего забега он боролся с Ленчо за победу.

Копірайт зображення Kyiv Half Marathon

Третьим стал украинец Роман Романенко.

Среди женщин лучшей стала украинка Виктория Калюжная.

Копірайт зображення Kyiv Half Marathon

Сразу за ней прибежала кенийка Лимо Марион Джепкуруй.

Третьей стала тоже украинка - Юлия Шматенко.

Копірайт зображення Kyiv Half Marathon

Для непрофессиональных бегунов на Киевском марафоне устроили забег на 5 км.

Кроме того, отдельный старт устроили для благотворительного и семейного забегов.

И последними бежали самые молодые участники.

Перед началом уже 8-го Киевского полумарафона участники приняли участие в зарядке.

Копірайт зображення Kyiv Half Marathon

Из-за бегунов в городе утром перекрыли часть улиц.

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