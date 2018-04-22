Сторонники "ИГ" угрожали порнозвезде из-за хиджаба

Image caption Миа Халифа получала угрозы от сторонников "Исламского государства"

Бывшая порнозвезда Миа Халифа сообщила, что получала угрозы от так называемого "Исламского государства" после того, как снялась в порнофильме, где носила хиджаб.

Миа Халифа - уроженка Ливана, откуда она уехала в детстве в США вместе с родителями, христианами по вероисповеданию.

Она снималась в порнофильмах три месяца и ушла из этой индустрии в 2015 году.

В эфире BBC Radio 5 бывшая порнозвезда рассказала, что идея снять в порнофильме женщину в хиджабе пришла в голову ее продюсерам.

"Я могла бы (отказаться надеть его. - Ред.), но мне был 21 год и я была довольно скромной, я не знала, что могла открыто высказать свое отношение", - пояснила бывшая порнозвезда.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2015 году в Ливане прошла акция протеста, на которой были плакаты с порнозвездой. Демонстранты называли ее достойным человеком, в отличие от ливанских политиков

Через неделю после размещения порнофильма в интернете ей начали угрожать убийством.

"Весь Ближний Восток ругал меня. Ливан отрекся от меня, моя семья отреклась меня. ("Исламское государство". - Ред.) сделало в фотошопе картинку, где заменила моим телом тело человека, которому рубят голову. Мой аккаунт в Instagram был взломан "Исламским государством", и они начали размещать там пропаганду...", - рассказала Халифа.

Она отметила, что восприняла угрозы группировки очень серьезно и понимает, что последствия могли быть гораздо хуже.

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