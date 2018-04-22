Сторонники "ИГ" угрожали порнозвезде из-за хиджаба

  • 22 апреля 2018
Міа Халіфа
Image caption Миа Халифа получала угрозы от сторонников "Исламского государства"

Бывшая порнозвезда Миа Халифа сообщила, что получала угрозы от так называемого "Исламского государства" после того, как снялась в порнофильме, где носила хиджаб.

Миа Халифа - уроженка Ливана, откуда она уехала в детстве в США вместе с родителями, христианами по вероисповеданию.

Она снималась в порнофильмах три месяца и ушла из этой индустрии в 2015 году.

В эфире BBC Radio 5 бывшая порнозвезда рассказала, что идея снять в порнофильме женщину в хиджабе пришла в голову ее продюсерам.

"Я могла бы (отказаться надеть его. - Ред.), но мне был 21 год и я была довольно скромной, я не знала, что могла открыто высказать свое отношение", - пояснила бывшая порнозвезда.

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Image caption В 2015 году в Ливане прошла акция протеста, на которой были плакаты с порнозвездой. Демонстранты называли ее достойным человеком, в отличие от ливанских политиков

Через неделю после размещения порнофильма в интернете ей начали угрожать убийством.

"Весь Ближний Восток ругал меня. Ливан отрекся от меня, моя семья отреклась меня. ("Исламское государство". - Ред.) сделало в фотошопе картинку, где заменила моим телом тело человека, которому рубят голову. Мой аккаунт в Instagram был взломан "Исламским государством", и они начали размещать там пропаганду...", - рассказала Халифа.

Она отметила, что восприняла угрозы группировки очень серьезно и понимает, что последствия могли быть гораздо хуже.

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