В США голый мужчина расстрелял людей в кафе

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Полиция американского штата Теннесси разыскивает обнаженного мужчину, которой устроил стрельбу в кафе. Жертвами нападения стали четыре человека, еще двое получили ранения.

Сообщается, что мужчина вошел в круглосуточное кафе в пригороде Нэшвилла и открыл огонь около 3:30 утра по местному времени.

"Один из клиентов выбил у стрелка винтовку. Он был обнажен и скрылся. Это белый человек с короткой стрижкой", - говорится в заявлении полиции.

В момент стрельбы на мужчине был надет только зеленый пиджак, перед тем как скрыться, он его снял.

Полицейские сообщили, что идентифицировали машину, на которой он приехал, и в настоящее время ведут поиски.

Позже они назвали имя подозреваемого - это 29-летний Трэвис Райнкинг, - а также сообщили, что подозреваемого видели в черных брюках и без рубашки.

По данным СМИ, мужчина был вооружен винтовкой AR-15 - это оружие часто используется в США во время подобных нападений.

Винтовку такого типа использовал нападавший в Лас-Вегасе, убивший в прошлом октябре 58 человек. Похожее оружие было использовано во время стрельбы в школе во Флориде в феврале - тогда жертвами стали 17 человек.

После нападения во Флориде в стране прошли десятки акций протеста с требованием ужесточить контроль за продажей оружия.

Белый дом пообещал запретить скользящие приклады - приспособления, позволяющие увеличить скорострельность полуавтоматического оружия почти до уровня автомата.

В администрации президента США говорят, что хотят сосредоточиться на мерах, которые могут получить одобрение конгресса, например ввести более тщательные проверки биографий покупателей оружия. Белый дом также поддержал предложение о вооружении некоторых учителей.

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