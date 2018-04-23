Вселенский Патриархат взялся за украинскую церковь

Копірайт зображення patriarchate.org

Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил в сети Facebook президент Петр Порошенко.

По его словам, соответствующее решение было принято на Священном Синоде Вселенского Патриархата.

"Решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей", - говорится в сообщении.

19 апреля президент Порошенко, Верховная Рада и архиереи пока еще неканонических украинских православных церквей обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании и предоставлении им автокефалии (независимости).

Петр Порошенко заявил, что Украина как никогда близка к появлению собственной независимой православной церкви, и он надеется, что этот вопрос должен решиться к очередной годовщине крещения Киевской Руси в конце июля 2018 года.

Украинская православная церковь Московского патриархата - пока единственная каноническая в Украине - уже заявила, что президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада превысили власть и вмешиваются в дела церкви.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram