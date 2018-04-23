Полторак: АТО завершится 30 апреля

Image caption Министерство обороны готово к завершению АТО 30 апреля и началу нового формата операции на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в конце апреля на Донбассе завершится антитеррористическая операция и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

В интервью BBC News Украина он заявил: "30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом".

По его словам, министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях".

"Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля - Ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", - сказал министр.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил, президент его уже назначил - это Сергей Наев.

По словам Степана Полторака, командующий Объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, милиции, Нацгвардии, пограничников.

Основная его задача - "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".

На вопрос о численности украинских сил на Донбассе министр ответил, что "все будет зависеть от обстановки".

"Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и количества, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории - тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать", - сказал Степан Полторак.

Также он рассказал, как, по его мнению, изменится жизнь гражданских в зоне конфликта. "Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что есть вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче", - подчеркнул министр.

Закон о реинтеграции Донбасса

В января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Россию в нем впервые признали "агрессором и оккупантом" из-за ее действий в Крыму и на Донбассе.

Также в этом законе говорится о переформатировании АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Согласно этому решению, руководство операции переходит от Службы безопасности, которая формально руководит АТО сейчас, к Вооруженным силам.

Новый командующий

Копірайт зображення Міноборони Image caption Сергей Наев теперь командующий Объединенных сил

В марте президент Украины назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

До этого он был начальником штаба - первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году командовал войсками оперативного командования "Восток".

Начинал военную карьеру в должности командира взвода.

"Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт ... позволят ему качественно и ответственно управлять силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины", - заявил Петр Порошенко после подписания указа о назначении.

Смотрите интервью с министром обороны 23 апреля в 22:00 в программе BBC News Украина на сайте Громадского.

Полный текст интервью читайте позже на нашем сайте bbc.ua.

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