В Австралии старый пес нашел пропавшую девочку и согревал ее всю ночь

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Полиция Австралии благодарит старого пса, оставшегося в зарослях на ночь с пропавшей трехлетней девочкой.

Аврора вышла из дома в Квинсленде и заблудилась. Как оказалось, за ней последовал 17-летний пес Макс, частично глухой и слепой.

Домашний любимец пробыл с девочкой 16 часов, прежде чем их нашли ее родственники.

Бабушка Авроры Лейса Мари Беннетт сказала, что слышала, как девочка громко кричала, находясь на расстоянии около 2 км от дома.

"Я вышла на гору, и когда я дошла до вершины, пес подбежал ко мне и повел меня прямо к девочке", - сказала она австралийской телекомпании.

Родственники говорят, что Аврора и пес спрятались под камнем, так как температура опустилась до 15 градусов.

Для поисков девочки организовали операцию, в которой принимали участие более 100 спасателей и добровольцев.

Полиция похвалила действия Макса и назвала его почетным полицейским псом.

"Я представляю, как трехлетний ребенок был напуган, когда вокруг ночь и очень холодно", - сказал инспектор Крейг Берри.

"Собака была хорошей компанией для ребенка и согревал его своим теплом", - добавил он.

Почему пес такое сделал

Копірайт зображення QUEENSLAND POLICE

Старые собаки особенно ценят человеческий контакт, говорит профессор Пол Криви из Сиднея, который изучает поведение животных. Он считает это одной из причин, почему Макс остался с девочкой.

По словам профессора, собака почувствовала, что девочка в беде.

"Если маленькая девочка заплачет, то, скорее всего, собака отреагирует на это и начнет ее утешать", - сказал он BBC.

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