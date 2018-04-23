У герцогини Кембриджской начались роды

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Герцогиня Кембриджская, ожидающая появление третьего ребенка, доставлена в лондонскую больницу Сент-Мэри в Паддингтоне.

Как сообщается, герцогиня и ее супруг - принц Уильям - отправились в больницу после начала схваток.

"Герцогиня приехала с герцогом Кембриджским на автомобиле в комплекс Lindo Wing больницы Сент-Мэри", - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской станет пятым в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, нет сомнений, что внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.

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Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, ранее прокомментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!"

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