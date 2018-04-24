В Торонто фургон въехал в толпу: 10 погибших

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В результате наезда фургона на пешеходов в Торонто погибли десять человек, еще 15 получили ранения, заявили в местной полиции.

Наезд произошел на очень оживленной части улицы, поэтому пострадало много людей.

Фургон скрылся с места происшествия, говорят в полиции, но его остановили в нескольких кварталах. Водителя задержали.

Полиция пока не сообщает о мотивах водителя. Также правоохранители не сообщили имени, возраста или пола нападавшего.

Инцидент произошел в 20:30 по Киеву в понедельник. Полиция просила людей избегать района вокруг места инцидента. Ближайшие станции метро закрыли.

На фотографиях, сделанных на месте происшествия, были видны вооруженные полицейские и медики, которые помогают пострадавшим.

Свои соболезнования пострадавшим и их родственникам уже выразили премьер-министр Канады и мэр Торонто.

Событие произошло в 30 километрах от места, где собирались министры иностранных дел стран "Большой семерки".

Что говорят очевидцы?

Очевидцы говорят, что водитель на большой скорости ехал по тротуару и сбивал людей.

Копірайт зображення SBC Image caption Фото с места события

Владелец расположенного около места трагедии магазина Реза Хашеми рассказала ВВС, что слышала крики с другого конца улицы. По ее словам. автомобиль выехал на тротуар, наехал на людей, вернулся на проезжую часть и снова выехал на тротуар.

Один из очевидцев сообщил в Twitter, что видел на месте трагедии тела погибших.

"Я видел несколько мертвых тел, накрытых одеялами, обувь и обломки на дороге. Очевидцы говорят мне, что фургон полностью вышел из-под контроля", - написал в соцсети канадский журналист Джереми Коун.

Трагедию прокомментировал в Twitter премьер Канады Джастин Трюдо: "Наши мысли с теми, кого коснулся этот страшный инцидент в Торонто. Благодарен первым работникам экстренных служб, работавшим на месте. Мы очень внимательно следим за ситуацией".

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