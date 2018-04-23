Вселенский патриархат проведет консультации об украинской церкви
Синод Вселенского Патриархата принял решение о начале консультаций в связи с обращением о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.
В сообщении синода на сайте Вселенского патриархата говорится, что он "заботится о сохранении православного единства и о православной церкви во всем мире".
Именно поэтому патриархат рассматривает вопросы, касающиеся Украины, и проведет консультации в связи с обращением об автокефалии.
Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии православной церкви в Украине.
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"Решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей", - говорится в сообщении.
19 апреля президент Порошенко, Верховная Рада и архиереи пока еще неканонических украинских православных церквей (УПЦ КП и УАПЦ) обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании и предоставлении им автокефалии (независимости).
Петр Порошенко заявил, что Украина как никогда близка к появлению собственной независимой православной церкви, надеясь, что этот вопрос решится к очередной годовщине крещения Киевской Руси в конце июля 2018 года.
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Украинская православная церковь Московского патриархата - пока единственная каноническая церковь в Украине - уже заявила, что президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада превысили власть и вмешиваются в дела церкви.