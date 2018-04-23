Салах стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги

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Английская Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) выбрала Мохаммеда Салаха футболистом года сезона 2017-2018.

25-летний форвард английского клуба "Ливерпуль" во время голосования обошел других претендентов: Кевина де Брюйне, Гарри Кейна, Лероя Сане, Давида Сильву и Дэвида де Хеа.

"Это честь для меня, тем более, что голосовали игроки, я счастлив и горд", - сказал Салах.

Мохаммед Салах стал первым египетским футболистом, который получил награду.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что он "счастлив иметь возможность" быть менеджером Салаха и добавил, что это "невероятная честь" выиграть такую ​​награду.

"Это был фантастический путь, но у нас еще есть игры, чтобы продолжать", - сказал г-н Клопп.

"Но, пожалуйста, возьми трофей и иди домой. Мы играем во вторник!" - добавил немецкий тренер.

Ранее египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах шестой раз в сезоне был признан лучшим игроком месяца в составе своей команды.

Только в марте Салах забил пять мячей в шести матчах.

Также в марте во время президентских выборов в родном для Салаха Египте более 1 млн избирателей вписали его имя в бюллетени. При этом сам он в президенты не баллотировался.

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