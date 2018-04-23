Салах стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги
Английская Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) выбрала Мохаммеда Салаха футболистом года сезона 2017-2018.
25-летний форвард английского клуба "Ливерпуль" во время голосования обошел других претендентов: Кевина де Брюйне, Гарри Кейна, Лероя Сане, Давида Сильву и Дэвида де Хеа.
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"Это честь для меня, тем более, что голосовали игроки, я счастлив и горд", - сказал Салах.
Мохаммед Салах стал первым египетским футболистом, который получил награду.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что он "счастлив иметь возможность" быть менеджером Салаха и добавил, что это "невероятная честь" выиграть такую награду.
"Это был фантастический путь, но у нас еще есть игры, чтобы продолжать", - сказал г-н Клопп.
"Но, пожалуйста, возьми трофей и иди домой. Мы играем во вторник!" - добавил немецкий тренер.
Ранее египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах шестой раз в сезоне был признан лучшим игроком месяца в составе своей команды.
Только в марте Салах забил пять мячей в шести матчах.
Также в марте во время президентских выборов в родном для Салаха Египте более 1 млн избирателей вписали его имя в бюллетени. При этом сам он в президенты не баллотировался.