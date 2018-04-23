Женщину оштрафовали на $500 за бесплатное яблоко в самолете

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Женщина заявила, что Таможенная служба США выписала ей штраф на 500 долларов после того, как в ее сумке нашли бесплатное яблоко, которое она получила в качестве закуски в самолете компании Delta Air Lines.

Кристалл Тедлок, которая путешествовала в США из Парижа, рассказала, что она оставила фрукт для дальнейшего рейса в Денвер.

Яблоко было найдено во время выборочного обыска представителями американской пограничной службы после того, как ее первый самолет приземлился в Миннеаполисе.

Таможенный и пограничный патрули США не комментируют это дело, но заявили, что все сельскохозяйственные товары подлежат декларированию.

Яблоки на борту раздавали в полиэтиленовых пакетах Delta Air Lines. Г-жа Тедлок сказала, что не вынимала его из упаковки, а затем поместила в багаж для второй части своего путешествия в город Денвер.

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Когда яблоко нашли, г-жа Тедлок рассказала пограничнику, что она только что получила от авиакомпании, и спросила, должна ли она его выбросить или съесть.

Зато пограничник выписал ей штраф в 500 долларов.

В настоящее время г-жа Тедлок должна заплатить штраф или обжаловать его в суде. Она сообщила телеканалу KDVR из Денвера, что хочет идти в суд.

"Это действительно очень неприятно, что кто-то должен проходить через такое, как какой-то преступник, из-за какого-то фрукта!", - сказала Тедлок.

Представитель Delta Air Lines отказался комментировать этот случай.

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Однако компания сделала заявление, в котором подчеркнула, что "мы поощряем наших клиентов придерживаться протоколов защиты таможенной и пограничной служб США".

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