Впервые в мире раненому солдату пересадили пенис и мошонку

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Команда американских врачей успешно провела первую в мире полную пересадку пениса и мошонки.

Хирурги Университета Джона Хопкинса в Балтиморе сделали операцию военному, получившему ранения в Афганистане в результате взрыва.

Они использовали пенис, мошонку и часть брюшной стенки умершего донора.

Врачи говорят, что солдат сможет вернуть сексуальную функцию, что невозможно при простом восстановлении пениса.

Команда из 11 хирургов проводила операцию в течение 14 часов еще 26 марта.

Это первая операция боевого ветерана, который получил ранения во время службы, во время которой трансплантировали полный набор тканей, включая мошонку и окружающую область брюшной полости.

Врачи сказали, что яички донора не пересадили по этическим соображениям.

"В то время, когда серьезные ампутации видимы и приводят к очевидной инвалидности, некоторые военные ранения скрыты, а их влияние недооценивается другими", - отмечает доктор Эндрю Ли.

Он назвал повреждение гениталий "неназванной травмой войны".

Солдат, пожелавший сохранить анонимность, рассказал в специальном заявлении университета: "Когда я впервые проснулся, я наконец почувствовал себя более нормальным, что у меня наконец все в порядке".

Впервые трансплантацию пениса в США провели в 2016 году в Бостоне.

А самую первую трансплантацию пениса в мире провели в Южной Африке еще в 2014 году.