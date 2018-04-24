Джордж Буш-старший попал в больницу после смерти жены

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Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу на следующий день после похорон жены.

Американские СМИ сообщают, что он находится в отделении интенсивной терапии. Представитель семьи сказал, что он подхватил инфекцию, которая распространилась в его крови, однако "реагирует на лечение".

93-летнего экс-президента США госпитализировали в больницу Хьюстона в воскресенье утром.

Он занимал пост президента с 1989 по 1993 годы.

Барбара Буш, бывшая американская первая леди и борец за грамотность, умерла в возрасте 92 лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прощание с Барбарой Буш, 21 апреля 2018 года

Она единственная женщина, которая видела, как пост президента занял ее муж, а потом - сын Джордж Буш-младший.

Барбара и Джордж Буш-старший были в браке 73 года. После смерти жены экс-президент сказал, что "она на небесах и продолжает жить".

Копірайт зображення Reuters Image caption Джордж Буш и Барбара Буш были женаты 73 года

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