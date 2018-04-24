Джордж Буш-старший попал в больницу после смерти жены
Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу на следующий день после похорон жены.
Американские СМИ сообщают, что он находится в отделении интенсивной терапии. Представитель семьи сказал, что он подхватил инфекцию, которая распространилась в его крови, однако "реагирует на лечение".
93-летнего экс-президента США госпитализировали в больницу Хьюстона в воскресенье утром.
Он занимал пост президента с 1989 по 1993 годы.
Барбара Буш, бывшая американская первая леди и борец за грамотность, умерла в возрасте 92 лет.
Она единственная женщина, которая видела, как пост президента занял ее муж, а потом - сын Джордж Буш-младший.
Барбара и Джордж Буш-старший были в браке 73 года. После смерти жены экс-президент сказал, что "она на небесах и продолжает жить".