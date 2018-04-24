Зачем этот свадебный фотограф лазает по деревьям?

Копірайт зображення BBC THREE

Этот свадебный фотограф в своем стремлении сделать идеальные фото молодоженов зашел слишком далеко и высоко.

Вишну Вайтра залез на дерево и висел вверх ногами с фотоаппаратом в руках, чтобы выбрать хороший ракурс и угол фотографирования.

Когда он закончил, то передал аппарат жениху и ловко спрыгнул с дерева.

Skip Twitter post by @HaramiParindey When you wanted to become Spider-Man to fight crime but ended up becoming wedding photographer due to parental pressure. pic.twitter.com/aFtnrFtTf7 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 18 апреля 2018 г.

Однако самого фотографа успели заснять во время рабочего процесса, ролик с ним в Twitter успел набрать более трех тысяч ретвитов и девять тысяч лайков.

Один из пользователей прокомментировал видео так: "Возможно, пара не хочет пользоваться селфи-палкой?"

Копірайт зображення Vishnu Whiteramp Image caption Интернет-пользователей сказали, что фотограф знает толк в своём деле

Кто-то предположил, что фотограф - "спайдермен".

Фотограф-акробат пообщался с BBC Three и рассказал, что живет в южной Индии. Также он уточнил, что пара на фото поженилась в прошлом году 15 апреля в деревне Перинготтукари, округ Триссур, штат Керала.

Копірайт зображення Vishnu Whiteramp Image caption Другие работы фотографа Вишну Вайтрама

"Когда фотография стала вирусной, я очень боялся стать объектом насмешек. К счастью, всем все понравилось. Они называют это "преданностью своему делу", и я очень счастлив", - поделился своими эмоциями Вишну.

И эта фотография с верхушки дерева не была единственной. Оказывается, Вишну регулярно взбирается на деревья, чтобы сделать хорошие снимки.

Копірайт зображення Kristi Odom

Копірайт зображення Ken Pak

Копірайт зображення Tyler Wirken

Пользователи делились и другими необычными свадебными фотографиями. Например, эти фото завоевали высшие оценки на конкурсе профессиональных свадебных фотографов Fearless Photography Awards.

Копірайт зображення Marius Dragan

Копірайт зображення Julian Wainwright

На этих снимках есть все: и трагедия, и комедия. Но есть также фото с сюрпризом.

Копірайт зображення Pasquale Minniti

Копірайт зображення Lyndah Wells

Одна женщина, Нэнси Смит, узнала себя на одном из изображений и поблагодарила людей, которые оставили комментарии под фотографией, на которой она одевает парик в день свадьбы своей дочери.

Она рассказала, что тогда у нее диагностировали рак молочной железы и перед свадьбой она была вынуждена пройти курс химиотерапии.

Копірайт зображення David Clumpner

"Это был очень эмоциональный момент. Сейчас у меня все прекрасно - я проживаю каждый день сполна и благодарна за это", - написала женщина.

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