Зачем этот свадебный фотограф лазает по деревьям?
Этот свадебный фотограф в своем стремлении сделать идеальные фото молодоженов зашел слишком далеко и высоко.
Вишну Вайтра залез на дерево и висел вверх ногами с фотоаппаратом в руках, чтобы выбрать хороший ракурс и угол фотографирования.
Когда он закончил, то передал аппарат жениху и ловко спрыгнул с дерева.
Однако самого фотографа успели заснять во время рабочего процесса, ролик с ним в Twitter успел набрать более трех тысяч ретвитов и девять тысяч лайков.
Один из пользователей прокомментировал видео так: "Возможно, пара не хочет пользоваться селфи-палкой?"
Кто-то предположил, что фотограф - "спайдермен".
Фотограф-акробат пообщался с BBC Three и рассказал, что живет в южной Индии. Также он уточнил, что пара на фото поженилась в прошлом году 15 апреля в деревне Перинготтукари, округ Триссур, штат Керала.
"Когда фотография стала вирусной, я очень боялся стать объектом насмешек. К счастью, всем все понравилось. Они называют это "преданностью своему делу", и я очень счастлив", - поделился своими эмоциями Вишну.
И эта фотография с верхушки дерева не была единственной. Оказывается, Вишну регулярно взбирается на деревья, чтобы сделать хорошие снимки.
Пользователи делились и другими необычными свадебными фотографиями. Например, эти фото завоевали высшие оценки на конкурсе профессиональных свадебных фотографов Fearless Photography Awards.
На этих снимках есть все: и трагедия, и комедия. Но есть также фото с сюрпризом.
Одна женщина, Нэнси Смит, узнала себя на одном из изображений и поблагодарила людей, которые оставили комментарии под фотографией, на которой она одевает парик в день свадьбы своей дочери.
Она рассказала, что тогда у нее диагностировали рак молочной железы и перед свадьбой она была вынуждена пройти курс химиотерапии.
"Это был очень эмоциональный момент. Сейчас у меня все прекрасно - я проживаю каждый день сполна и благодарна за это", - написала женщина.