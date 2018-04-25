"Охранник бин Ладена" живет на социальную помощь в Германии

Копірайт зображення FUNKE FOTO SERVICES Image caption Сами А. уже много лет живет под полицейским надзором в Германии

Мужчина из Туниса, которого считают охранником Усамы бин Ладена, проживает в Германии с 1997 года и ежемесячно получает 1168 евро социальной помощи.

Эту информацию обнародовало правительство одной из немецких земель после того, как местные политики запросили информацию о мужчине, которого называют Сами А.

Немецкие СМИ не сообщают его полное имя для сохранения конфиденциальности.

В рамках судебного процесса свидетели сообщили, что Сами А. несколько месяцев в 2000 году был одним из охранников Усамы бин Ладена в Афганистане.

Он отрицает эту информацию, однако судьи в Дюссельдорфе выразили полное доверие информации свидетелей.

Связи Сами А. с "Аль-Каидой" расследовали еще в 2006 году, но ему не предъявили обвинения.

Сейчас он живет с женой, которая является гражданкой Германии, и четырьмя детьми в немецком городе Бохум.

Он получил вид на жительство в Германии в 1999 году.

Копірайт зображення AFP Image caption Усама бин Ладен стоял за организацией терактов в США

Его заявление о предоставлении убежища чиновники отклонили еще в 2007 году, поскольку правоохранители считали, что он может представлять риск для общества. С тех пор Сами А. должен каждый день появляться в полицейском участке.

В то же время его до сих пор не депортировали в Тунис, поскольку немецкие власти опасаются, что там его могут подвергать пыткам.

В немецком правительстве сообщили, что подозреваемые в связях с джихадистами сталкиваются с риском пыток в Северной Африке. Тунис и другие арабские страны этого региона не входят в список безопасных стран происхождения, в которые можно депортировать мигрантов.

Усама бин Ладен руководил организацией джихадистов "Аль-Каида" и стоял за организацией терактов в США в сентябре 2001 года. Его застрелили американские военные в Пакистане в 2011 году.

По крайней мере трое из пилотов-самоубийц, направивших самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, были членами "Аль-Каиды" из немецкого города Гамбург.

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