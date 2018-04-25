"Охранник бин Ладена" живет на социальную помощь в Германии
Мужчина из Туниса, которого считают охранником Усамы бин Ладена, проживает в Германии с 1997 года и ежемесячно получает 1168 евро социальной помощи.
Эту информацию обнародовало правительство одной из немецких земель после того, как местные политики запросили информацию о мужчине, которого называют Сами А.
Немецкие СМИ не сообщают его полное имя для сохранения конфиденциальности.
В рамках судебного процесса свидетели сообщили, что Сами А. несколько месяцев в 2000 году был одним из охранников Усамы бин Ладена в Афганистане.
Он отрицает эту информацию, однако судьи в Дюссельдорфе выразили полное доверие информации свидетелей.
Связи Сами А. с "Аль-Каидой" расследовали еще в 2006 году, но ему не предъявили обвинения.
Сейчас он живет с женой, которая является гражданкой Германии, и четырьмя детьми в немецком городе Бохум.
Он получил вид на жительство в Германии в 1999 году.
Его заявление о предоставлении убежища чиновники отклонили еще в 2007 году, поскольку правоохранители считали, что он может представлять риск для общества. С тех пор Сами А. должен каждый день появляться в полицейском участке.
В то же время его до сих пор не депортировали в Тунис, поскольку немецкие власти опасаются, что там его могут подвергать пыткам.
В немецком правительстве сообщили, что подозреваемые в связях с джихадистами сталкиваются с риском пыток в Северной Африке. Тунис и другие арабские страны этого региона не входят в список безопасных стран происхождения, в которые можно депортировать мигрантов.
Усама бин Ладен руководил организацией джихадистов "Аль-Каида" и стоял за организацией терактов в США в сентябре 2001 года. Его застрелили американские военные в Пакистане в 2011 году.
По крайней мере трое из пилотов-самоубийц, направивших самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, были членами "Аль-Каиды" из немецкого города Гамбург.