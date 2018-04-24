Суд признал виновной воспитательницу лагеря "Виктория"

Киевский районный суд Одессы признал виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей старшую воспитательницу детского лагеря "Виктория" в Одессе, где 15 сентября 2017 года при пожаре погибли три девочки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Одесской области.

Воспитательницу Наталью Янчик, которая отвечала за пожарную безопасность в лагере, приговорили к трем годам лишения свободы. Также ей на два года запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность.

От отбывания наказания Янчик освободили с двухлетним испытательным сроком. Она полностью признала свою вину в суде.

Суд продолжает рассматривать дела в отношении директора детского лагеря, бывшего руководителя районного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и инспектора этого райотдела.

Что произошло

Image caption Проверка выявила многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате инцидента погибли трое детей.

Возгорание возникло в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке. В лагере находились 150 детей, 42 из них - в загоревшемся корпусе.

В целом же площадь пожара составила около 450 квадратных метров.

Проверка выявила многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности.

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