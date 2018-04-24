Планета Уран пахнет тухлыми яйцами

  • 24 апреля 2018
Уран Копірайт зображення NASA
Image caption Анализ атмосферы Урана показывает, что он пахнет тухлыми яйцами

Сероводород, газ, придающий тухлым яйцам их характерный "аромат", пронизывает верхний слой атмосферы планеты Уран.

К такому выводу пришла группа астрономов из Великобритании, США и Франции. Исследование опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Астрономы обнаружили ядовитый газ, циркулирующий в верхнем слое облаков гигантской планеты, благодаря спектроскопическим наблюдениям, выполненным с помощью телескопа Gemini North, расположенного на вулкане Мауна-Кея, Гавайи.

Вопрос по поводу состава атмосферы Урана давно беспокоил многих ученых: благодаря более ранним исследованиям учёные уже предполагали наличие сероводорода в атмосфере далёкой планеты.

Но, несмотря на несколько десятилетий наблюдений и данные космического аппарата Вояджер-2, который максимально приблизился к Урану в 1986 году, специалисты по-прежнему не знали точный состав облаков планеты.

Теперь один из ключевых компонентов облаков Урана наконец-то раскрыт.

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Image caption Ученые использовали телескоп Gemini Nort, расположенный на вулкане Мауна-Кея, Гавайи

Примечательно, что обнаружение сероводорода в верхнем слое облаков Урана (и, предположительно, Нептуна) резко контрастирует с данными об атмосфере Юпитера и Сатурна. Известно, что над облаками этих планет наблюдается аммиак, а не сероводород.

Такие различия в составе атмосферы проливают свет на некоторые вопросы формирования и истории планет.

Как говорит Ли Флетчер, член исследовательской группы из Лестерского университета, ещё при зарождении нашей Солнечной системы баланс азота и серы а, значит, аммиака и сероводорода определялся температурой на поверхности планет и, следовательно, их расположением.

Патрик Ирвин из Оксфордского университета добавил: "Если говорить о возможно путешествии человека на Уран, то первопроходец, спускаясь сквозь облака, столкнётся с очень неприятными и странными условиями".

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