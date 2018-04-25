В Индии за изнасилование осудили известного гуру
Индийского гуру Асарама Бапу, который утверждает, что у него миллионы последователей по всему миру, признали виновным в изнасиловании.
Суд в городе Джодхпур признал 77-летнего духовного проводника виновным в изнасиловании 16-летней девушки в 2013 году в одном из его ашрамов - религиозных общин. Вероятно, он будет обжаловать приговор в суде высшей инстанции.
Гуру Бапу также находится под следствием по делу об изнасиловании в штате Гуджарат.
У Асарама Бапу 400 ашрамов во всем мире, где он преподает медитацию и йогу.
Местные власти в городе Джодхпур опасается волны насилия от последователей гуру.
Ранее в Индии уже сталкивались с беспорядками после подобных приговоров.
В августе 2017 духовного проводника Гурмита Рама Рахима Сингха, которого в Индии признали виновным в изнасиловании, приговорили к 10 годам лишения свободы.
По меньшей мере 38 человек погибли и несколько сотен были ранены на севере Индии во время беспорядков против приговора суда.
Мужчину, который сам объявил себя святым, признали виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, которые входили в возглавляемую им религиозную общину "Дера Сача Сауда".