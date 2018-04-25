В Индии за изнасилование осудили известного гуру

Копірайт зображення AFP Image caption 77-летний Асарам Бапу имеет 400 ашрамов во всем мире

Индийского гуру Асарама Бапу, который утверждает, что у него миллионы последователей по всему миру, признали виновным в изнасиловании.

Суд в городе Джодхпур признал 77-летнего духовного проводника виновным в изнасиловании 16-летней девушки в 2013 году в одном из его ашрамов - религиозных общин. Вероятно, он будет обжаловать приговор в суде высшей инстанции.

Гуру Бапу также находится под следствием по делу об изнасиловании в штате Гуджарат.

У Асарама Бапу 400 ашрамов во всем мире, где он преподает медитацию и йогу.

Местные власти в городе Джодхпур опасается волны насилия от последователей гуру.

Ранее в Индии уже сталкивались с беспорядками после подобных приговоров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Приговор духовному проводнику Гурмиту Раме Рахиму Сингху в августе 2017 года привел к массовым беспорядкам

В августе 2017 духовного проводника Гурмита Рама Рахима Сингха, которого в Индии признали виновным в изнасиловании, приговорили к 10 годам лишения свободы.

По меньшей мере 38 человек погибли и несколько сотен были ранены на севере Индии во время беспорядков против приговора суда.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Беспорядки сторонников гуру Гурмита Рамы Рахима Сингха привели к десяткам жертв и сотням раненых

Мужчину, который сам объявил себя святым, признали виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, которые входили в возглавляемую им религиозную общину "Дера Сача Сауда".

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