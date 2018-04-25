Рейтинг Репортеров без границ: за что критикуют Украину

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Украина заняла 101 место в индексе свободы прессы правозащитной организации "Репортеры без границ", поднявшись всего на одну позицию за год.

В этом году Киев раскритиковали за недофинансирование общественного вещания.

"Со времени революции 2014 года украинские власти внедрили ряд долгожданных реформ, в частности приняли законы о прозрачности владения медиа и доступе к государственной информации. Но, как показывает недофинансирование нового общественного телеканала, эти достижения являются хрупкими", - отметили "Репортеры без границ".

В организации отметили влияние олигархов на СМИ, которое остается ощутимым, а также медленное расследование убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"Нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы заставить олигархов ослабить свое влияние на СМИ и поощрить редакции к независимости", - отметили там.

"Отставание в борьбе с коррупцией негативно сказалось на расследовательской журналистике. Нападения на СМИ, в том числе убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году, до сих пор остаются безнаказанными, и с приближением выборов 2019 года это беспокойство растет", - добавили в организации.

Кто в лидерах и кто отстает?

Копірайт зображення Reporters Without Borders Image caption Рейтинг свободы прессы публикуется ежегодно с 2002 года

Первое место в индексе заняла Норвегия, за ней - Швеция и Нидерланды. На нижней ступеньке расположилась Северная Корея, которую опередили Эритрея и Туркменистан.

Россия заняла148 место в рейтинге, не изменив позицию с прошлого года.

Эксперты отмечают, что ситуация с прессой в России и Китае влияет на другие страны, оказавшиеся в нижней части списка, среди которых Вьетнам, Туркменистан и Азербайджан.

"Заглушив независимые голоса у себя дома, Россия под руководством Владимира Путина расширяет свою пропагандистскую сеть с помощью таких СМИ как RT и Sputnik, в то время как Китай под руководством Си Цзиньпина экспортирует свою тщательно контролируемую информационную модель по всей Азии", - отмечается в докладе.

Ситуация в Европе ухудшилась

По сравнению с прошлым годом ситуация со свободой прессы больше всего ухудшилась в европейских странах.

Наибольшее падение в рейтинге показали Мальта, Чехия, Сербия и Словакия.

Также "Репортеры без границ" обеспокоены "историческим падением" уровня свободы прессы на постсоветском пространстве и в Турции.

В прошлом году наибольшую обеспокоенность организации вызвала ситуация со СМИ в США и Великобритании.

Рейтинг свободы прессы публикуется ежегодно с 2002 года. При его составлении учитываются такие показатели, как уровень плюрализма, количество независимых СМИ, законодательные ограничения, прозрачность, цензура и самоцензура.

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