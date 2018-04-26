В Британии ведущие компании будут бороться с загрязнением пластиком

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Британии подготовили решительный план борьбы с загрязнением пластиком

В Британии 40 крупных компаний подписали соглашение о борьбе с загрязнением пластиком в течение следующих семи лет.

Компании, среди которых Coca-Cola, Asda, Procter & Gamble и Marks & Spencer, пообещали выполнить ряд обязательств, в частности устранить одноразовую упаковку за счет улучшения дизайна.

Они присоединились к правительству, торговым объединениям и экологам для создания Соглашения о пластике в Великобритании.

Компании, подписавшие соглашение, поставляют в британские супермаркеты более 80% продукции в пластиковой упаковке.

Одно из обязательств, которое взяли на себя компании - сделать 100% пластиковой упаковки пригодной к переработке или компостированию до 2025 года.

Кампанию за подписание соглашения возглавила организация WRAP, которая выступает за уменьшение отходов и эффективное использование ресурсов.

"Нужна масштабная трансформация системы (использования. - Ред.) пластмассы, и ее можно достичь только путем объединения всех звеньев в цепочке с общими обязательствами действовать", - отметил генеральный директор WRAP Маркус Говер.

Он отметил, что соглашение о пластике в Великобритании будет уникальным, объединит бизнес, общественные организации и государственные учреждения с целью сокращения загрязнения пластиком.

"У нас никогда не будем более подходящего времени для действий, и вместе мы сможем", - подчеркнул он.

Перечень обязательств компаний, подписавших соглашение, включает:

Устранение сложной или ненужной одноразовой пластиковой упаковки благодаря улучшению дизайна

Создание условий, при которых 100% пластиковой упаковки можно будет использовать многократно или перерабатывать и компостировать

Обеспечение условий, при которых 70% пластиковой упаковки будут перерабатывать или компостировать, а 30% всей пластиковой упаковки будет содержать переработанный материал.

Ранее в исследовании Ellen MacArthur Foundation сообщалось, что 95% пластиковой упаковки во всем мире используется только один раз.